Carlos Ghosn, Renault, arestat. Efectele grave asupra economiei României Simpla veste a arestarii lui Carlos Ghosn pentru presupuse fapte de incalcare a legislației financiare a avut deja efecte importante la bursa. Pe o piața in care prețul acțiunilor este in creștere, acțiunile companiei gigant au scazut in medie cu 5%, respectiv o diminuare a valorii totale cu aproximativ un miliard de euro. In funcție de evoluția cazului, acest eveniment ar putea avea efecte și mai grave pe piețele in care Renault iși produce mașinile. Efecte dezastruoase pe termen lung O eventuala retragere de pe piața romaneasca a companiei ar avea un efect social și economic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Carlos Ghosn nu ar trebui sa ramana la conducerea Renault dupa arestarea sa in Japonia, in urma acuzatiilor de conduita necorespunzatoare, a declarat ministerul francez de Finante Bruno Le Maire.

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat marti ca este nevoie de o conducere interimara la Renault, apreciind ca presedintele director general Carlos Ghosn "nu mai este in masura sa conduca grupul", chiar daca a recunoscut ca pentru moment nu exista probe care sa il incrimineze,…

- 'Parteneriatul dintre cele trei entitati nu va fi afectat de acest eveniment, in schimb vom colabora pentru a tine sub control posibilele confuzii', le-a declarat jurnalistilor Saikawa, dupa ce Carlos Ghosn a fost arestat luni la Tokyo. Ghosn conduce alianta dintre Nissan, Renault si Mitsubishi.…

