- Alianta dintre Mitsubishi, Nissan si Renault poate supravietui in urma schimbarii conducerii, a afirmat marti vicepresedintele Mitsubishi, Mitsuhiko Yamashita, transmite Reuters preluata de Agerpres. Luni, Consiliul de Administratie al Mitsubishi Motors Corp a votat demiterea lui Carlos Ghosn…

- Arestarea lui Carlos Ghosn si demiterea sa din functia de presedinte al companiei Nissan Motor, in urma acuzatiilor de incalcare a legilor fiscale marcheaza una dintre cele mai abrupte caderi ale unui executiv de top.

- Consiliul de Administratie al constructorului auto japonez Nissan Motor Co a votat joi in favoarea demiterii lui Carlos Ghosn din pozitia sa de presedinte al consiliului, in conditiile in care in prezent Ghosn este arestat la Tokyo fiind banuit de incalcarea legislatiei financiare, a anuntat postul…

- Retinut, luni, la Tokyo, pentru nereguli financiare, chiar la coborarea sa din avion, Carlos Ghosn, presedintelui gigantului auto Nissan-Renault, a primit o prelungire cu 10 zile a mandatului de arestare, in...

- Șoc în industria auto. Carlos Ghosn, director general al alianței ″Renault - Nissan - Mitsubishi″⁣, din care face parte și Dacia, a fost arestat la Tokyo pentru grave nereguli financiare. Acesta este banuit ca nu si-a declarat la Fisc toate veniturile. Dupa ce s-a…

- Arestarea presedintelui Nissan, Carlos Ghosn, nu va afecta relatia producatorului auto nipon cu Renault si Mitsubishi, a afirmat luni directorul general al Nissan Motor, Hiroto Saikawa, transmit AFP, Reuters si AP, informeaza News.ro."Parteneriatul dintre cele trei entitati nu va fi afectat…

- Consilierul municipal Fernando Alban, in varsta de 56 de ani, a murit cazand de la etajul zece al serviciului venezuelean de informatii (SEBIN), a anuntat luni ministrul de interne de la Caracas intr-un mesaj in reteaua Twitter, preluat de Reuters. Opozitia sustine ca a fost vorba de o crima comisa…

