Carlos Ghosn, la un pas de eliberare. Tribunalul i-a acceptat cererea

- Un tribunal din Tokyo a aprobat marti cererea de eliberare pe cautiune depusa de avocatii lui Carlos Ghosn, deschizand calea pentru eliberarea din inchisoare a fostului presedinte al Nissan, acuzat de incalcare a legislatiei financiare si abuz de incredere, transmit Reuters si Kyodo preluate de Agerpres.…

- Fostul patron al Nissan-Renault-Mitsubishi Motors se afla de 100 de zile intr-o inchisoare din Tokio, acuzat de malversatiuni financiare. Dupa ce doua cereri de eliberare i-au fost respinse, Carlos Ghosn iși incearca iarași norocul. Noua sa echipa de avocați – de departe mai puternica – a anunțat joi…

- 'In plus, Consiliul de Administratie al Renault vrea sa supervizeze in mod activ functionarea aliantei cu Nissan si a decis sa-i acorde presedintelui sau deplina responsabilitate in gestionarea aliantei, din partea Renault, alaturi de directorul general', se arata in comunicatul companiei auto. Joi,…

- Dupa doua luni de detentie in Japonia, fostul presedinte al Nissan s-a oferit sa poarte un dispozitiv electronic pentru glezna, in incercarea de a convinge Tribunalul din Tokyo sa-l elibereze pe cautiune. Purtarea unui astfel de aparat pentru urmarire e intalnita mai ales in Statele Unite si nu este…

- Procurorii din Tokyo l-au acuzat vineri pe fostul presedinte al companiei Nissan Motor, Carlos Ghosn, de doua noi abateri financiare, a anuntat avocatul sau, citat de Reuters. Ghosn a fost acuzat de transferul temporar al pierderilor de investitii personale catre Nissan in 2008 si pentru subestimarea…

- Tribunalul din Tokyo a respins miercuri cererea avocatilor de eliberare din arest a fostului presedinte al Nissan, Carlos Ghosn, acuzat de nereguli financiare, transmit AFP si Reuters. Avocatii au sustinut...

- Procurorii japonezi doresc ca Carlos Ghosn, fostul președinte al Nissan, acuzat de frauda financiara, sa iși recunoasca vina, a declarat Anthony Ghosn, 24 de ani, fiul omului de afaceri, pentru publicația Journal du Dimanche, citata de Reuters, scrie Mediafax.Ghosn se afla intr-un centru de…

- Procurorii din Tokyo l-au rearestat vineri pe fostul presedinte al Nissan, Carlos Ghosn, in baza unor noi acuzatii, inclusiv abuz de incredere in forma agravata, care ar putea prelungi perioada de detentie, transmit Reuters si Kyodo.