Carlos Ghosn: este un complot ! Intr-un videoclip inregistrat chiar inainte de a fi rearestat pentru o noua acuzatie, fostul sef al Renault-Nissan isi sustine nevinovatia si denunta „jocurile murdare” ale actualilor directori ai companiei nipone care au complotat pentru inlaturarea sa. ”Daca vedeti acest mesaj inseamna ca nu am reusit sa tin conferinta programata pentru 11 aprilie.Vorbesc despre oameni care […] Carlos Ghosn: este un complot ! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

