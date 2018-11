Decizia reprezinta o prabusire spectaculoasa pentru omul care a salvat Nissan de la faliment. In plus, inlaturarea lui Ghosn pune sub semnul intrebarii viitorul aliantei Renault-Nissan, un proiect conceput si pilotat de Ghosn, care intentiona sa consolideze alianta prin legaturi mai stranse intre cei doi constructori.

Carlos Ghosn va fi dat afara de la Renault, dupa ce a fost arestat la Tokyo. Grupul a anuntat deja cine il va inlocui

Cotidianul financiar japonez Nikkei a precizat ca boardul Nissan a votat joi si in favoarea inlaturarii lui Greg Kelly din postul de director reprezentativ.