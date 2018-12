22 decembrie, solstiţiul de iarnă 2018

Începe iarna astronomică! Urmează 3 luni, cele mai reci din an, dar zilele încep să crească. În 2018, solstiţiul de iarnă are loc pe 22 decembrie. Tot în această perioadă are loc şi curentul de meteori Urside. În România, solstiţiul de iarnă din 2018 are loc pe 22 decembrie, la ora 00:23. De asemenea, în noaptea de 21… [citeste mai departe]