Carlos Ghosn, cerere de eliberare. Decizia tribunalului Tokyo Tribunalul din Tokyo a respins, marti, o noua cerere de eliberare pe cautiune depusa de Carlos Ghosn, in pofida faptului ca fostul presedinte al Nissan s-a oferit sa poarte non-stop o bratara electronica, in dorinta de a-i convinge pe judecatori sa-l elibereze pe cautiune, dupa 64 de zile de detentie, transmit Reuters si AFP. Aceasta decizie creste posibilitatea ca Ghosn sa ramana in arest pana la proces si pune noi presiuni asupra Renault, partenerul francez al Nissan, de a gasi un succesor pentru Ghosn, care detine in continuare, cel putin oficial, titlul de presedinte director general… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

