Carlos Ghosn, ARESTAT la Tokyo

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele director general al aliantei auto Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, a fost arestat luni la Tokyo, informeaza postul public de televiziune din Japonia (NHK), dupa ce anterior Ghosn a fost acuzat de nereguli de catre constructorul nipon Nissan Motor Co, informeaza AFP. …

- Constructorul auto japonez Nissan Motor Co. a confirmat luni, in mod oficial, informatiile aparute in presa, potrivit carora presedintele Consiliului de Administratie, Carlos Ghosn, "timp de mai multi ani", a declarat la fisc venituri inferioare valorii reale, transmite AFP preluata de Agerpres.…

