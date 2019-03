Carlos Ghosn ar putea să iasă din închisoare. Preşedintele companiei Nissan a depus o cauţiune de 9 milioane de dolari In 19 noiembrie, Carlos Ghosn, in varsta de 64 de ani, a fost pus sub acuzare in Japonia pentru ca ar fi omis sa declare autoritatilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde de yeni (38 de milioane de euro/44 de miliarde de dolari) realizate timp de cinci ani, in perioada 2010 - 2015. Daca va fi gasit vinovat de toate acuzatiile, Ghosn ar putea fi sta in inchisoare pana la 15 ani.



Avocatii au dat asigurari ca fostul presedinte al Nissan, Renault si Mitsubishi va ramane in Tokyo, isi va preda pasaportul si va fi de acord cu o supraveghere extinsa.

