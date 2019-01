Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Ghosn, puternicul șef al Renault, a fost pus in fața unor noi acuzații in Japonia și viitorul sau pare tot mai complicat. Avocații sai au cerut eliberarea pe cauțiune, motivand condițiile grele de detenție, iar soția sa spune ca Ghosn este ținut in condiții grele de detenție la Tokyo și ca a…

- Carlos Ghosn a fost audiat public, marți, pentru prima oara de cand a fost reținut in Japonia in urma cu aproape doua luni. El ceruse acest lucru pentru a afla motivele pentru care arestul sau a fost prelungit, dupa ce anterior negase toate acuzațiile care i-au fost aduse. El și-a declarat nevinovația…

- Instanța a respins cererea procurorilor de a-i prelungi arestul fostului executiv, care a fost arestat impreuna cu Carlos Ghosn, fost președinte și CEO al producatorului de automobile japonez.Kelly a parasit Centrul de Detenție din Tokyo cu avocatul sau, Yoichi Kitamura, in jurul orei 10:45…

- Un tribunal din Tokyo a anuntat joi ca a decis sa nu prelungeasca detentia fostului presedinte al Nissan Motor Co Ltd, Carlos Ghosn, ceea ce inseamna ca poate fi eliberat in curand din inchisoare, fiind acuzat pentru presupuse abateri financiare, relateaza Reuters.

- Nissan a concediat-o pe sora lui Carlos Ghosn, fostul CEO și președinte al companiei, arestat in prezent in Japonia, pentru „imbogațire nedreapta”, conform unui document consultat de Reuters, informeaza news.ro. Conform unor relatari anterioare, sora lui Ghosn a avut incheiat un contract de…

- Retinut, luni, la Tokyo, pentru nereguli financiare, chiar la coborarea sa din avion, Carlos Ghosn, presedintelui gigantului auto Nissan-Renault, a primit o prelungire cu 10 zile a mandatului de arestare, in...

- Carlos Ghosn a ocupat simultan functia de director general al Renault, presedinte al producatorului auto nipon Nissan si sef al aliantei strategice dintre Renault si Nissan si un alt grup auto nipon, Mitsubishi. Conform postului public de televiziune din Japonia (NHK) si agentiei de presa Kyodo,…

- Șoc în industria auto. Carlos Ghosn, director general al alianței ″Renault - Nissan - Mitsubishi″⁣, din care face parte și Dacia, a fost arestat la Tokyo pentru grave nereguli financiare. Acesta este banuit ca nu si-a declarat la Fisc toate veniturile. Dupa ce s-a…