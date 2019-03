Carlos Ghosn a platit noua milioane de dolari ca sa iasa din inchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Ghosn, acuzat de incalcare a legislatiei financiare si abuz de incredere, a fost eliberat, miercuri, din inchisoare, dupa ce fostul presedinte al Nissan a depus cautiunea in valoare de un miliard de yeni (noua milioane de dolari), transmite Kyodo. În 19 noiembrie, Carlos Ghosn, în…

- In 19 noiembrie, Carlos Ghosn, in varsta de 64 de ani, a fost pus sub acuzare in Japonia pentru ca ar fi omis sa declare autoritatilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde de yeni (38 de milioane de euro/44 de miliarde de dolari) realizate timp de cinci ani, in perioada 2010 - 2015. Daca va…

- Un tribunal din Tokyo a aprobat marti cererea de eliberare pe cautiune depusa de avocatii lui Carlos Ghosn, deschizand calea pentru eliberarea din inchisoare a fostului presedinte al Nissan, acuzat de incalcare a legislatiei financiare si abuz de incredere, transmit Reuters si Kyodo. Carlos…

- Tribunalul din Tokyo a respins, marti, o noua cerere de eliberare pe cautiune depusa de Carlos Ghosn, in pofida faptului ca fostul presedinte al Nissan s-a oferit sa poarte non-stop o bratara electronica, in dorinta de a-i convinge pe judecatori sa-l elibereze pe cautiune, dupa 64 de zile de detentie,…

- Carlos Ghosn, puternicul șef al Renault, a fost pus in fața unor noi acuzații in Japonia și viitorul sau pare tot mai complicat. Avocații sai au cerut eliberarea pe cauțiune, motivand condițiile grele de detenție, iar soția sa spune ca Ghosn este ținut in condiții grele de detenție la Tokyo și ca a…

- Procurorii din Tokyo l-au rearestat vineri pe fostul presedinte al Nissan, Carlos Ghosn, in baza unor noi acuzatii, inclusiv abuz de incredere in forma agravata, care ar putea prelungi perioada de detentie, transmit Reuters si Kyodo.