- Un tribunal din Tokyo a aprobat marti cererea de eliberare pe cautiune depusa de avocatii lui Carlos Ghosn, deschizand calea pentru eliberarea din inchisoare a fostului presedinte al Nissan, acuzat de incalcare a legislatiei financiare si abuz de incredere, transmit Reuters si Kyodo preluate de Agerpres.…

- Fostul patron al Nissan-Renault-Mitsubishi Motors se afla de 100 de zile intr-o inchisoare din Tokio, acuzat de malversatiuni financiare. Dupa ce doua cereri de eliberare i-au fost respinse, Carlos Ghosn iși incearca iarași norocul. Noua sa echipa de avocați – de departe mai puternica – a anunțat joi…

- Carlos Ghosn, fostul președinte al Nissan, s-a oferit sa poarte un dispozitiv electronic pentru glezna, ca sa fie eliberat pe cauțiune, dupa doua luni de detenție in Japonia, pentru presupuse fraude financiare, transmit site-urile agențiilor Reuters și Associated Press, conform Mediafax.PSD…

- Renault a confirmat joi ca ia in considerare alegerea unui succesor al presedintelui director general Carlos Ghosn, acuzat de nereguli financiare in Japonia, dupa ce ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a cerut in mod public producatorului auto sa convoace o reuniune a Consiliului de Administratie…

- Carlos Ghosn este in continuare in arest la Tokyo, dupa ce detenția sa a fost prelungita din nou in urma unor noi acuzații, iar cauțiunea i-a fost refuzata de instanța. Situația lui Ghosn este departe de a fi clarificata, iar fostul președinte Nissan s-ar putea confrunta cu o noua problema. Constructorul…

- Tribunalul din Tokyo a respins miercuri cererea avocatilor de eliberare din arest a fostului presedinte al Nissan, Carlos Ghosn, acuzat de nereguli financiare, transmit AFP si Reuters. Avocatii au sustinut...

- Presedintele demis al Nissan Motor, Carlos Ghosn, a sustinut, marti, ca este nevinovat, in prima sa aparitie, dupa arestarea din data de 19 noiembrie. Acesta a declarat, in fata unui tribunal din Tokyo, ca a fost acuzat pe nedrept de abateri financiare, informeaza site-ul agentiei de stiri…