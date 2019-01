"Carlos Ghosn tocmai a demisionat noaptea trecuta", a declarat Bruno Le Maire. O reuniune a Consiliului de Administratie al Renault era programata sa aiba loc la ora locala 10:00 (11:00, ora Romaniei) la sediul companiei de la Boulogne-Billancourt, in apropiere de Paris.

Surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat ca postul de presedinte director general detinut in prezent de Ghosn la Renault ar urma sa fie scindat in doua: pe de o parte, postul de director general executiv va fi preluat de Thierry Bollore, actualul numar doi de la Renault, in timp ce Jean-Dominique Senard,…