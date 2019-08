Stiri pe aceeasi tema

- Enel Romania, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala a energiei electrice, l-a adus la conducere pe Carlo Pignoloni. El il inlocuieste astfel pe Georgios Stassis, care a parasit grupul pentru a prelua conducerea companiei de utilitati Power Public Corporation din Grecia. Carlo Pignoloni…

- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) va finanta 20 de proiecte urbane cu 82 de milioane de euro, la categoria ''utilizarea durabila a terenurilor, solutii bazate pe natura'', beneficiarii fiind orasele Baia Mare (Romania), Breda (Olanda), Latina (Italia), Prato (Italia)…

- Stassis a fost nominalizat de Ministerul Energiei pentru a-i succeda fostului director general al PPC, Manolis Panagiotakis, care a demisionat la cateva zile dupa schimbarea Guvernului de la Atena, luna aceasta.Ministrul elen al Energiei, Kostis Hatzidakis, a afirmat ca nominalizarea lui…

- Daca anii trecuți romanii au preferat destinații peste hotare, in acest an majoritatea spun ca vor ramane in țara, in concediu. Și aproximativ 90% dintre romani si-au planificat cel putin un concediu anul acesta. In 2018, cele mai cautate destinații pentru romanii care au calatorit in afara țarii au…

- Consiliul Investitorilor Straini - FIC are o noua echipa executiva aleasa de comitetul director la inceputul mandatului sau de un an, iar Ramona Jurubita, Country Managing Partner al KPMG Romania, este noul presedinte al FIC, potrivit unui comunicat al organizatiei. Alaturi de Ramona, echipa executiva…

- Plaja din Mamaia este in topul celor mai bune plaje din Europa! Specialistii in turism, dar și strainii care vin la noi in țara compara Mamaia cu mult mai celebra plaja din Miami, doar ca preturile la noi sunt mult mai accesibile decat la americani. In acelasi clasament se regasesc locuri superbe din…

- Studentii Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu s-au clasat pe locul 5 la Campionatul European de Robotica - EUROBOT OPEN 2019, care s-a desfasurat in perioada 30 mai - 1 iunie 2019, in localitatea La Roche sur Yon, Franta. ULBS a participat cu doua echipe din cadrul Facultatii de Inginerie - CyberTech…