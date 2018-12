Stiri pe aceeasi tema

- Dupa victoria echipei sale in fata Bolognei (3-2), sambata, in etapa a 19-a din Serie A, antrenorul echipei Napoli, Carlo Ancelotti, a revenit asupra incidentelor de la meciul Inter Milano - Napoli, de miercuri, in cursul caruia Kalidou Koulibaly a fost tinta scandarilor rasiste, informeaza cotidianul…

- Napoli s-a impus impotriva echipei Bologna, scor 3-2, intr-un meci disputat pe teren propriu in etapa a 19-a din Serie A. Dries Mertens a marcat golul victoriei gazdelor in minutul 89. Echipa antrenata Carlo Ancelotti se afla pe poziția secunda, la noua puncte distanța de liderul Juventus.

- Atacantul portughez al echipei Juventus, Cristiano Ronalo, a transmis un mesaj de sustinere pentru fundasul franco-senegalez al echipei rivale Napoli, Kalidou Koulibaly, victima a scandarilor rasiste la meciul cu Inter de la Milano, relateaza News.ro."In lume si in fotbal, dorim intotdeauna…

- Fundasul franco-senegalez al formatiei Napoli, Kalidou Koulibaly, a fost victima scandarilor rasiste la meciul cu Inter, de la Milano, iar antrenorul oaspetilor, Carlo Ancelotti, a amenintat ca data viitoare, cand vor mai fi astfel de incidente, va scoate echipa de pe teren.

- Derby-ul dintre Inter și Napoli, 1-0, decis de Lautaro a fost stricat de atacurile asupra fundașului senegalez. "I-am cerut de trei ori arbitrului sa opreasca meciul. Koulibaly nu era lucid inaintea eliminarii", s-a revoltat Ancelotti. Boxing Day-ul fotbalistic italian s-a incheiat cu suspans, nervi…

- 4 morti in Italia din cauza furtunilor iar 70% din centrul Venetiei sub apa În Italia, 4 oameni si-au pierdut viata din cauza furtunilor. 70% din centrul Venetiei se afla sub apa. Vânt si precipitatii violente si în regiunea Calabria, unde zeci de persoane au fost…

- Gruparea Juventus Torino va face apel la decizia de a evolua cu un sector de tribuna inchis luata dupa scandarile rasiste de la meciul cu Napoli, informeaza L'Equipe, scrie news.ro."Nu cred ca gruparea noastra trebuie sa plateasca pentru scandari rasiste pe care nimeni nu vrea sa le auda.…

- Juventus Torino, campioana Italiei, ar putea disputa cel putin un meci cu sectoare de tribune inchise, ca urmare a scandarilor rasiste ale fanilor la adresa senegalezului de la Napoli, Kalidou Koulibaly, la partida de sambata, informeaza Le Figaro, conform news.roJuventus s-a impus in meciul…