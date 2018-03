Stiri pe aceeasi tema

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de "rebeliune", a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP. Puigdemont va…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters."A comparut calm si stapan pe sine",…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters."A comparut calm si stapan pe…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont în asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara în privinta extradarii acestuia în Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig,

- De sambata dimineața, Carles Puigdemont se afla in arest, in inchisoarea din Neumunster, Germania. Sambata seara, in fața inchisorii, circa o duzina de activiști au protestat vreme de patru ore, cu bannere pe care scria „Free Puidgemont“ și „Libertate pentru deținuții politici“ . „Totul a decurs foarte…

- O decizie privind extradarea in Spania a liderului catalan aflat in exil Carles Puigdemont este putin probabila in aceasta saptamana, a declarat o purtatoare de cuvant a procurorilor din nordul Germaniei, la o zi dupa ce liderul separatist a fost retinut de autoritatile germane, relateaza dpa. Afirmand…

- Protestele de sustinere a fostului lider catalan Carles Puigdemont, retinut in Germania in baza unui mandat de arestare european emis de Spania, s-au soldat cu 89 de raniti si patru persoane retinute, scrie Sky News.

- Cel putin 89 de persoane au fost ranite, iar alte patru au fost retinute in timpul protestelor fata de arestarea lui Carles Puigdemont, dupa ce fostul lider catalan a fost retinut in Germania in baza unui mandat de arestare international emis de Spania, scrie News.ro, citand Sky News.

- Cel putin 89 de persoane au fost ranite iar alte patru au fost retinute in protestele fata de arestarea lui Carles Puigdemont, dupa ce fostul lider catalan a fost retinut in Germania in baza unui mandat de arestare international emis de Spania, scrie Sky News.

- UPDATE / Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut duminica in Germania, dupa ce autoritatle din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a fost cel care a anuntat ca Puigdemont a fost retinut ...

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, a fost reținut de polițiști in Germania. Spania il acuza pe Puigdemont de rebeliune. Anunțul a fost facut, duminica, de avocatul sau.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a reusit sa evite aplicarea unui mandat international de arestare emis de Spania, avocatul sau anuntand ca acesta a parasit Finlanda pentru a se intoarce in Belgia, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Spania a emis mandat internațional de arestare pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont. Acesta este in vizita in Finlanda, pentru intalniri cu parlamentari. Biroul finlandez de Investigatii a cerut informatii suplimentare din Spania inainte de a lua o decizie.

- Politia finlandeza a anuntat sambata ca a primit un mandat international de arestare a fostului lider catalan Carles Puigdemont, care se afla intr-o vizita in aceasta tara nordica, transmit dpa si Reuters, citate de Agerpres.

- Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola, informeaza agentiile AFP si EFE. Ceilalti…

- Un judecator al Curtii Supreme spaniole a confirmat vineri trimiterea in judecata a 13 lideri separatisti catalani pentru 'rebeliune', infractiune pasibila de inchisoare intre 25 si 30 de ani, transmit Reuters, AFP si EFE. Printre cei 13 se afla si Carles Puigdemont, fostul sef…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a anuntat miercuri seara ca Jordi Turull este noul candidat pentru aceasta pozitie.Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, este anchetat in legatura cu proclamarea independentei regiunii fata de Spania la 27 octombrie 2017,…

- Curtea Suprema a Spaniei a respins, vineri, o cerere de eliberare din arest pentru liderul catalan Jordi Sanchez, propus pentru functia de premier al regiunii Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters. Parlamentul Cataloniei se intruneste luni pentru a vota noul lider al regiunii.…

- Aproape 15.000 de persoane, potrivit politiei municipale, intre 175.000 si 200.000, potrivit organizatorilor, au participat la aceasta manifestatie pentru a revendica infiintarea unei noi regiuni, ''situata'' in zonele mai putin secesioniste ale Cataloniei.Intr-o mare de drapele spaniole…

- Aproape 15.000 de persoane, potrivit politiei municipale, intre 175.000 si 200.000, potrivit organizatorilor, au participat la aceasta manifestatie pentru a revendica infiintarea unei noi regiuni, ''situata'' in zonele mai putin secesioniste ale Cataloniei. Intr-o mare de drapele spaniole…

- Carles Puigdemont a sesizat un organism ONU, caruia ii cere sa recunosca faptul ca Guvernul spaniol i-a "incalcat drepturile", a anuntat vineri, la Bruxelles, avocatul sau Ben Emmerson, relateaza news.ro, care citeaza AFP. Intr-o conferinta de presa, acest fost raportor ONU, a declarat ca aceasta noua…

- Brasovul, ramane in varful clasamentului, la nivel național, privind numarul de turisti și este lider absolut in Regiunea Centru. Potrivit Direcției Județene de Statistica Brașov, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din judetul Brasov au fost in anul 2017,…

- Guvernul elvetian a sugerat miercuri ca nu o va extrada pe Anna Gabriel, o figura importanta in miscarea de independenta din Catalonia, daca va ajunge la concluzia ca acuzatiile care ii sunt aduse sunt de natura politica, scrie Politico. Un judecator al Curtii Supreme din Spania a emis miercuri un…

- 'In principiu, (Puigdemont) poate duce o viata normala in Belgia', dat fiind ca nu este vizat de un mandat de arestare european, a indicat ministrul spaniol. 'Nu consideram sub nicio forma ca se permit lucruri ilegale in Belgia', a adaugat el.Insa, daca pretentia lui Carles Puigdemont 'este…

- Prezenta in Belgia a liderului separatist Carles Puigdemont si dorinta acestuia de a conduce regiunea Catalonia ar putea submina "relatiile de prietenie" dintre Spania si Belgia, a declarat joi ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis, relateaza site-ul postului de radio belgian RTBF.

- Prezenta in Belgia a separatistului catalan Carles Puigdemont si dorinta acestuia de a conduce regiunea spaniola Catalonia de la distanta ar putea, pe termen lung, sa afecteze 'relatiile...

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, le-a cerut duminica separatistilor catalani sa desemneze la conducerea provinciei un candidat care respecta legea, inlocuindu-l pe Carles Puigdemont, instalat in Belgia si aflat sub incidenta unui mandat de arestare emis de catre Spania, informeaza AFP.…

- Initial, sedinta forului legislativ regional fusese programata pentru marti, ora locala 15:00 (14:00 GMT).''Sedinta plenara de astazi (...) este amanata'', a declarat Roger Torrent, fara sa precizeze data la care se va tine noua sesiune, dupa ce a acuzat Curtea Constitutionala a Spaniei…

- Andrei, Vasile, Ionut si Marius sunt cei patru romani care au cucerit Atlanticul si au spulberat vechiul record al competitiei Talisker Whisky Atlantic Challenge, vaslind atat de repede incat organizatorii competitiei au crezut ca ambarcatiunea lor fie este tractata, fie are montat un motor. Atlantic…

- Membrii echipajului Atlantic 4, declarații despre aventura traversarii Oceanului Atlantic. Atlantic4 este prima echipa de romani care a traversat Oceanul Atlantic vaslind. Ei au doborat trei recorduri. Cei patru romani au plecat pe 14 decembrie 2017 din La Gomera (Spania), in cadrul celei mai grele…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat ca a suspendat investitura lui Puigdemont ca presedinte al Cataloniei. Liderul catalan este exilat in Belgia si face subiectul unei urmariri judiciare in Spania. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate suspendarea provizorie a investiturii…

- DJ-ul din Dej cercetat pentru trafic de droguri a fost plasat de magistrați in arest la domiciliu. Masura vine dupa ce acesta a petrecut aproape trei luni in spatele gratiilor. Va reamintim, DJ-ul din Dej a ajuns dupa ce a fost prins in flagrant, la data de 2 noiembrie 2017, pe raza localitații Birsau…

- Guvernul spaniol a anuntat, joi, ca va parcurge toti pasii necesari pentru a preveni realegerea lui Carles Puigdemont in fruntea guvernului regional al Cataloniei, dupa ce partidele proindependenta care au cistigat alegerile anticipate sustin nominalizarea lui Puigdemont, relateaza agentia Reuters.…

- Guvernul Spaniei a facut un prim pas pentru prevenirea realegerii fostul lider catalan Carles Puigdemont la conducerea acestei regiuni spaniole, a anuntat joi vicepremierul Soraya Saenz de Santamaria, potrivit Reuters. Puigdemont traieste la Bruxelles pentru a evita sa fie arestat in legatura…

- Noul presedinte al parlamentului regional al Cataloniei, Roger Torrent, s-a intalnit miercuri la Bruxelles cu fostul premier catalan, Carles Puigdemont, despre care a sustinut ca are tot dreptul sa revina in acest post, desi a fost destituit de autoritatile de la Madrid si este inculpat in urma tentativei…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Puigdemont…

- Carles Puigdemont, autoexilat in Belgia de la sfarsitul lui octombrie 2017, aspira din nou la sefia administratiei regionale, insa risca sa fie arestat si plasat in detentie provizorie pentru ''rebeliune'', ''insurectie'' si ''deturnare de fonduri'' daca se va intoarce in Spania.Intrebat…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga, risca…

- In 2017, Curtea Suprema din Spania a emis un mandat international de arestare pe numele lui Puigdemont, care a fost ulterior retras pentru a evita o decizie a autoritatilor belgiene de a-i acorda azil politicianului catalan. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand…

- Carles Puigdemont nu va reveni la conducerea regiunii Catalonia, a declarat pentru Reuters purtatorul de cuvant al guvernului spaniol, Inigo Mendez de Vigo, care a precizat ca Madridul va continua sa conduca direct regiunea atata timp cat va fi necesar. Mendez de Vigo, care este si ministrul Educatiei,…

- Liderul separatistilor catalani Carles Puigdemont a declarat vineri ca poate conduce Catalonia si din Belgia pentru a evita astfel sa fie intemnitat la intoarcerea sa in Spania, unde este urmarit de justitie dupa tentativa esuata de proclamare a independentei regiunii fata de Spania, relateaza AFP.…

- Impreuna pentru Catalonia si ERC - republicanii de stanga - "sunt de acord sa-l sustina pe Carles Puigdemont drept candidat la presedintia regiunii Catalonia", au anuntat cele doua partide, intr-un comunicat comun, care nu precizeaza daca acordul implica acceptarea unei investituri la distanta. Aceasta…

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la constructorul spaniol de infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona, a carei conducere…

- Laurentiu Capotescu si alte 12 persoane au fost trimsi in judecata pentru constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism. Inculpatii sunt acuzati ca au obligat mai multe minore sa se prostitueze in Spania.

- Dintre cele 150 de posturi libere, o suta sunt oferite pentru munca in camp si pentru ambalat in depozit, restul de 50 fiind doar pentru munca in camp, in randul carora sunt inclusi: un sofer de autobuz pentru transportul muncitorilor la locul de munca (categoria D si atestat), doi soferi…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Grupul de firme Queralt din regiunea Lleida, Spania care ofera cele 150 locuri de munca in agricultura este compus din mai multe ferme dedicate producerii si comercializarii fructelor. Descriere loc de munca: muncitorii vor lucra in camp: cules fructe, curatat pomi; in fabrica: aranjarea fructelor in…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse. Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul…

- Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul al patrulea al anului 2017 'a putut perfect sa coste deja in jur de 1 miliard de euro', intr-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser. 'Catalonia avea o crestere mai mare decat cea a Spaniei, este unul din motoarele…

- Prima runda de vot in legislativul catalan pentru alegerea presedintelui regiunii trebuie sa aiba loc in urmatoarele zece zile, a mentionat Rajoy. De indata ce parlamentul este format, membrii sai trebuie sa desemneze un candidat pentru a conduce guvernul regional, care trebuie sa treaca apoi…