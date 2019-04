Carles Puigdemont va candida la alegerile europene

Stiri pe aceeasi tema

- Carles Puigdemont, fost președinte al regiunii spaniole Catalonia, intenționeaza sa candideze la alegerile europarlamentare din data de 26 mai, urmând sa ocupe prima poziție a listei propuse de alianța separatista JuntsxCat, au anunțat autoritațile catalane, potrivit Dpa citata de Mediafax.Avându-l…

- Necesitatea mobilizarii cetatenilor pentru ca votul lor sa impiedice ascensiunea extremei drepte este una dintre principalele ''provocari'' ale alegerilor europarlamentare din luna mai, au subliniat liderii Partidului Socialistilor Europeni (PES), reuniti vineri si sambata in cadrul unui Congres…

- Procurorul spaniol a negat miercuri ca procesul separatistilor catalani pentru rolul lor în încercarea de secesiune din 2017 este "politic", asa cum sustine apararea, în cea de-a doua zi a a audierilor."Nu independentismul este judecat, nu proiectul politic suveranist…

- Fostul ministru catalan de interne, Joaquim Forn, incarcerat pentru rolul sau in tentativa de secesiune a Cataloniei in octombrie 2017, si-a anuntat miercuri candidatura la primaria orasului Barcelona, relateaza AFP preluata de Agerpres. Joaquim Forn a anuntat pe Twitter ca a luat decizia de…