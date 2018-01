Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, marti, ca alegerea unui nou lider a fost amanata, insistand ca singurul candidat potrivit pentru conducerea Cataloniei este Carles Puigdemont, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat, luni, ca regimul de la Teheran urmareste sa distruga Israelul, adaugand ca va reactiona pentru a garanta statalitatea tarii sale, informeaza site-ul postului France 24.

Un tribunal spaniol a blocat tentativa politicianului pro-independenta Carles Puigdemont sa isi asume presedintia Cataloniei. Fostul lider traieste in Belgia de cand a declarat independenta regiunii in octombrie anul trecut, in urma unui referendum pe care Madridul l-a declarat ilegal si a fost acuzat…

- Curtea constitutionala spaniola a anuntat sambata ca a suspendat investirea ca presedinte al Cataloniei a lui Carles Puigdemont, care se afla in exil in Belgia, in conditiile in care este vizat de o ancheta penala in Spania, relateaza AFP.

- Carles Puigdemont si alti fosti ministri din cabinetul sau s-au intalnit astazi la Bruxelles cu presedintele Parlamentului catalan, pentru a discuta despre noul guvern pe care acesta ar vrea sa-l formeze si sa-l conduca din exil. Carles Puigdemont a fugit in Belgia la scurt timp dupa declararea ilegala…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga, risca…

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, luni, ca fostul lider Carles Puigdemont a fost nominalizat pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Votul pentru numirea in functie a lui Puigdemont va avea loc…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Carles Puigdemont, fostul lider al Cataloniei, a declarat, vineri, ca datorita noilor tehnologii poate conduce regiunea de la Bruxelles, in contextul in care partidele separatiste au anuntat ca il vor nominaliza pe Puigdemont pentru functia de premier al regiunii, relateaza The Associated Press.

- Cele mai importante doua partide proindependenta din Catalonia au anuntat ca il vor nominaliza pe fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont pentru functia de premier al regiunii autonome din nord-estul Spaniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Un tribunal din Barcelona a decis ca partidul fostilor lideri nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica a Cataloniei (CDC), s-a finantat ilegal, se spune intr-o decizie a tribunalului publicata luni, informeaza AFP. Potrivit deciziei, CDC a primit…

- Guvernul Spaniei a anuntat, vineri, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu poate conduce regiunea din strainatate si a subliniat ca Madridul va contesta in instanta orice tentativa de acest tip din partea formatiunilor separatiste din Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Israelul a atacat de trei ori pe parcursul zilei de marti teritoriul Siriei, folosind rachete si avioane de lupta si provocand numeroase daune materiale, a anuntat Armata siriana, relateaza site-ul postului France24.

Prima runda de vot in legislativul catalan pentru alegerea presedintelui regiunii trebuie sa aiba loc in urmatoarele zece zile, a mentionat Rajoy. De indata ce parlamentul este format, membrii sai trebuie sa desemneze un candidat pentru a conduce guvernul regional, care trebuie sa treaca apoi…

Puigdemont a facut aceasta propunere in timp ce vorbea cu reporterii de la Bruxelles, unde s-a refugiat dupa ce Guvernul Spaniei a dizolvat Guvernul si Parlamentul de la Barcelona, declarand referendumul de independenta ca fiind ilegal. "Sunt dispus sa ma intalnesc cu domnul Rajoy la Bruxelles…

- Președintele Igor Dodon susține ca va intoarce in Parlament legea privind modificarea Codului audiovizualului, votata joia trecuta de deputați, pe 21 decembrie curent „cu argumentele de rigoare”. Acesta susține ca Parlamentul a votat „in graba” aceasta lege, fara avizele necesare, inclusiv din partea…

- Curtea Suprema a Spaniei a anunțat marți ca retrage mandatul de arestare european pentru fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, și patru foști membri ai cabinetului sau, spunind ca toți cei cinci politicieni catalani și-au aratat disponibilitatea de a se intoarce in țara, relateaza agențiile…

- Potrivit sondajului efectuat de catre institutul spaniol Metroscopia, doar 24% dintre catalani au declarat ca sunt in favoarea continuarii procesului de dobandire a independentei fata de Spania, iar 71% dintre respondenti au precizat ca ar prefera ca liderii regionali sa ajunga la un consens cu Guvernul…

Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sâmbata, în sala de conferințe a unui hotel de la periferia orașului Bruges, Belgia, campania pentru alegerile regionale în Catalonia. El este convins ca alegerile „vor ratifica" dorința de independența a regiunii.

O noua audiere a fost convocata pe 4 decembrie, in care avocatii vor fi invitati sa pledeze, a precizat el. Parchetul belgian a cerut sa se dea curs mandatului european de arestare. Carles Puigdemont, pe care Guvernul spaniol il acuza ca a declarat unilateral independenta Cataloniei,…

Carles Puigdemont, daca va fi trimis in Spania, va fi judecat sub acuzatiile de rebeliune si utilizarea abuziva a fondurilor publice pentru organizarea referendumului. Echipa juridica a lui Puigdemont va sustine ca fostul sef al executivului regional si alti patru aliati ai sai sunt persecutati…

- Independenta sau moarte? ”Niciodata! Sunt mereu pentru un acord cu Spania”, a raspuns Carles Puigdemont, dand asigurari ca o alta solutie decat independenta Cataloniei ”ramane posibila”. Pretedintele catalan destituit a acordat un interviu unui cotidian belgian (Puigdemont se afla in Belgia) dar pentru…

- Premierul conservator spaniol, Mariano Rajoy, a declarat ieri, la Barcelona, ca a demis guvernul separatist al Cataloniei și a convocat alegeri anticipate in aceasta regiune autonoma – dar deocamdata pusa sub tutela de Madrid – pentru a pune capat „delirului” separatiștilor dupa ce „toate caile au fost…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy merge in Catalonia prima data dupa izbucnirea crizei și la doar cateva ore dupa un protestul uriaș care a avut loc, sambata seala in Barcelona, scrie BBC News. Rajoy, va vizita Catalonia pentru prima data de cand a impus controlul direct asupra regiunii din nord-estul…

- Fosta presedinta a Parlamentului catalan dizolvat de autoritațile centrale spaniole a fost eliberata, vineri, dupa o zi de arest. Carme Forcadell fusese arestata joi în cadrul anchetei lansate dupa proclamarea independenței Cataloniei la finalul lunii trecute. Atât fosta…

- Spania analizeaza modificari constitutionale care ar permite regiunilor sale sa desfasoare referendumuri de independenta in viitor, insa decizia amendarii legii fundamentale ar trebui luata printr-un vot la nivel national, a declarat ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis (foto). "Noi…

- "Declaratia de Independenta din 27 octombrie a fost declarata ca fiind neconstitutionala", a informat un purtator de cuvant la sfarsitul unei sedinte la care au participat magistratii Curtii" Constitutuionale. Curtea Constitutionala a Spaniei a anulat in mod sistematic rezolutiile si voturile…

- Tribunalul Constitutional spaniol a anulat miercuri declaratia unilaterala de independenta adoptata pe 27 octombrie de parlamentul regional catalan si a decis de asemenea formularea unui denunt pentru nesupunere civica împotriva lui Carme Forcadell, fosta presedinta a acelui legislativ - între…

- Carles Puigdemont, premierul demis al Cataloniei, a declarat, marti, ca s-a refugiat in Belgia deoarece Spania pregatea un "val de violente" impotriva separatistilor catalani, informeaza site-ul postului France 24. "Sunt absolut convins ca statul spaniol pregatea un val dur de represiune…

- Trei romance se numara printre cele mai puternice femei din Spania, noteaza publicația spaniola El Espanol. Doua dintre ele se bucura de o influența mare, fiind partenerele unor barbați importanți, in timp ce a treia a reușit sa ajunga in Parlamentul regional al Madridului. Este vorba despre Marcela…

Presedintele catalan destituit Carles Puigdemont si alti patru consilieri ai sai s-au predat politiei din Bruxelles, duminica. Carles Puigdemont si cei patru consilieri ai sai, plasati in detentie duminica dimineata, vor fi dusi in fata unui judecator, care va lua o decizie pana luni dimineata,…

Procurorii belgieni, care au primit un mandat european de arestare din partea Spaniei pe numele lui Puigdemont și a patru foști oficiali catalani, va informa presa in legatura cu acest caz la ora 13:00 GMT. Puigdemont și alți patru foști miniștri catalani sunt vizați de justiția spaniola…

Liderul catalan Carles Puigdemont a solicitat partidelor politice din Catalonia sa formeze o coalitie in favoarea secesiunii de Spania pentru alegerile regionale din 21 decembrie, informeaza presa internationala. Puigdemont a transmis prin intermediul unui mesaj pe Twitter: "Este momentul…

- Justitia spaniola se pregateste sa ceara Belgiei, vineri, predarea presedintelui separatist destituit Carles Puigdemont - dupa incarcerarea celor opt membri ai Guvernului sau - vizat de o ancheta penala in urma proclamarii independentei Cataloniei, scrie digi24.ro.

Mii de spanioli au ieșit in strada pentru a protesta fața de arestarea preventiva a opt foști miniștri catalani. Aceștia au fost acuzați de rebeliune, razvratire și deturnare de fonduri publice, relateaza BBC News. Totodata, fostul lider Carles Puigdemont ar putea fi vizat de un mandat european de arestare.

Fostul presedinte al provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a cerut joi eliberarea celor opt fosti ministri regionali arestati preventiv, informeaza AFP. Intr-un mesaj transmis de televiziunea regionala catalana, care a precizat ca Puigdemont se afla in continuare in Belgia, seful…

- MASURI… Sotul vasluiencei Marcela Topor, Carles Puigdemont – fostul presedinte al Cataloniei, a primit, ieri seara, mandat de arestare pentru rebeliune, razvratire si deturnare de fonduri dupa autoproclamarea independentei regiunii de Parlamentul acesteia. Aceeasi masura a fost adoptata si fata de alti…

- Un judecator spaniol a dispus joi plasarea in arest preventiv a fostului vicepremier catalan Oriol Junqueras si a sapte dintre ministrii fostului executiv condus de Carles Puigdemont, acuzati de rebeliune, razvratire si deturnare de fonduri dupa autoproclamarea independentei Cataloniei de parlamentul…

- Un procuror spaniol a cerut, joi, Audientei Nationale un mandat de arestare european pe numele presedintelui catalan destituit Carles Puigdemont, relateaza Euronews si The Associated Press. UPDATE 1: Procurorul a cerut mandate de arestare si pe numele altor patru fosti ministri, scrie AP. El a adresat…

- Update: Parchetul spaniol a cerut joi emiterea unui mandat european de arestare pe numele fostului premier catalan Carles Puigdemont si a patru dintre fostii sai ministri, dupa ce ei nu s-au prezentat la audierea premergatoare unei posibile inculpari pentru declaratia de independenta adoptata…

Liderii catalani au aparut joi in fața instanței iar procurorii au solicitat magistraților arestarea a opt dintre aceștia. Procurorii spanioli au solicitat magistraților arestarea a opt dintre miniștrii fostului executiv catalan. Noua dintre membrii demiși de Madrid au fost prezenți la Curtea Suprema,…