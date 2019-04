Carles Puigdemont şi-a prezentat candidatura în alegerile pentru PE „Daca vom fi alesi deputati europeni, vom fi deputati europeni. Nu doar pentru ca regulamentul o spune, ci pentru ca toate precedentele spun ca imunitatea este activata din momentul in care esti ales', a declarat miercuri Puigdemont, intr-o conferinta de presa la Bruxelles. Carles Puigdemont a parasit Spania pentru a scapa de urmarirea in justitie si traieste in prezent in Belgia. El a fost desemnat cap de lista al partidului separatist catalan Junts per Catalunya (JxCat) pentru alegerile europarlamentare din mai. Pe aceeasi lista se afla si doi membri ai fostului sau guvern regional,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

