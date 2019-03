Carles Puigdemont, răsturnare de situație. Candidează PRIMUL pe listă Puigdemont va fi o ''voce libera'' pentru ''internationalizarea'' conflictului politic din Catalonia, a declarat purtatoarea de cuvant a executivului regional catalan, Elsa Artadi. ''Cea mai buna modalitate de a continua internationalizarea conflictului si de a ne face ascultati in Europa, in ceea ce priveste represiunea, este sa existe o voce libera a JxCat in Europa si aceasta voce nu poate fi alta decat cea a lui Puigdemont'', a explicat ea in continuare. Dupa ce la sfarsitul anului 2017 a esuat in tentativa de autoproclamare a independentei Cataloniei, Puigdemont a fugit din Spania… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

