Carles Puigdemont propune o supleanta ca el sa prezideze Catalonia din Belgia

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, le-a cerut separatistilor catalani sa desemneze un candidat care respecta legea pentru a conduce regiunea si a-l inlocui pe Carles Puigdemont, aflat in Belgia, pe numele caruia Spania a emis un mandat de arestare, potrivit gazetei belgiene Le Vif , citata de…

- ”Detentia lor de catre Spania constituie o insulta la adresa drepturilor omului si este menita sa-i impiedice sa-si joace rolurile de reprezentanti ai poporului catalan”, a declarat intr-o conferinta de presa Ben Emmerson, avocatul presedintiilor asociatiilor separatiste Jordi Sanchez si Jordi Cuixart,…

- Initial, sedinta forului legislativ regional fusese programata pentru marti, ora locala 15:00 (14:00 GMT).''Sedinta plenara de astazi (...) este amanata'', a declarat Roger Torrent, fara sa precizeze data la care se va tine noua sesiune, dupa ce a acuzat Curtea Constitutionala a Spaniei…

- Incertitudinea domnea luni in Spania cu privire la organizarea marti a unei sesiuni parlamentare in vederea investirii la presedintia Cataloniei a separatistului Carles Puigdemont, fugit in Belgia, in urma unei hotarari care interzice investirea la distanta, relateaza AFP. ”Toate ipotezele sunt deschise”,…

- Un tribunal spaniol a blocat tentativa politicianului pro-independenta Carles Puigdemont sa isi asume presedintia Cataloniei. Fostul lider traieste in Belgia de cand a declarat independenta regiunii in octombrie anul trecut, in urma unui referendum pe care Madridul l-a declarat ilegal si a fost acuzat…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in Spania. “Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv investirea lui Puigdemont,…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Carles Puigdemont si alti fosti ministri din cabinetul sau s-au intalnit astazi la Bruxelles cu presedintele Parlamentului catalan, pentru a discuta despre noul guvern pe care acesta ar vrea sa-l formeze si sa-l conduca din exil. Carles Puigdemont a fugit in Belgia la scurt timp dupa declararea ilegala…

- Fostul lider al Cataloniei, separatistul Carles Puigdemont, a afirmat luni la Copenhaga ca in curand va fi format un nou guvern regional, in ciuda "amenintarilor" Madridului, potrivit AFP. "Nu vom capitula in fata autoritarismului, in ciuda amenintarilor Madridului. Vom forma in curand un nou guvern",…

- Carles Puigdemont a ajuns in Danemarca, luni, ignorand amenintarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Carles Puigdemont, fostul lider al Cataloniei, a declarat, vineri, ca datorita noilor tehnologii poate conduce regiunea de la Bruxelles, in contextul in care partidele separatiste au anuntat ca il vor nominaliza pe Puigdemont pentru functia de premier al regiunii, relateaza The

- Carles Puigdemont nu va reveni la conducerea regiunii Catalonia, a declarat pentru Reuters purtatorul de cuvant al guvernului spaniol, Inigo Mendez de Vigo, care a precizat ca Madridul va continua sa conduca direct regiunea atata timp cat va fi necesar. Mendez de Vigo, care este si ministrul Educatiei,…

- Carles Puigdemont, fostul lider al Cataloniei, a declarat, vineri, ca datorita noilor tehnologii poate conduce regiunea de la Bruxelles, in contextul in care partidele separatiste au anuntat ca il vor nominaliza pe Puigdemont pentru functia de premier al regiunii, relateaza The Associated Press.

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la constructorul spaniol de infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona, a carei conducere…

- Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a amenintat ca va reimpune reguli directe Cataloniei, daca liderul separatist Carles Puigdemont va incerca sa guverneze din Belgia, unde traieste intr-un exil pe...

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la grupul spaniol de constructii in infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona,…

- Un tribunal din Barcelona a decis ca partidul fostilor lideri nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica a Cataloniei (CDC), s-a finantat ilegal, se spune intr-o decizie a tribunalului publicata luni, informeaza AFP. Potrivit deciziei, CDC a primit…

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, Junts per Catalunya si Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), au decis sa il sustina candidatura fostului lider Carles Puigdemont la sefia regiunii, relateaza Reuters.

- Doua partide mari pro-independența din Catalonia au incheiat o ințelegere prin care Carles Puigdemont ar putea fi reales președinte al regiunii, la trei luni dupa ce acesta a zburat in Belgia, ca...

- Audierea a inceput in jurul orei locale 10:45 (09:45 GMT) si s-a incheiat catre ora 13:00 (12:00 GMT) si a avut in vedere contestarea plasarii lui Junqueras in detentie de catre judecatorul de instructie insarcinat cu acest caz, Pablo Llarena.Audierea lui Oriol Junqueras, incarcerat de…

Audierea lui Oriol Junqueras, incarcerat de doua…

- Decizia liderului catalan privind revenirea lui in Spania este asteptata. Negocierile pentru reconstituirea majoritatii raman foarte discrete pana acum. Atat ERC cat si JxCat asteapta decizia lui Carles Puigdemont. Dar liderul independentist a intrat singur in capcana in aceasta chestiune prin promisiunea…

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus, vineri, premierului spaniol, Mariano Rajoy, o intrevedere in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile de joi in regiunea Catalonia.

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre ministrii sai pentru a nu ajunge pe mana justitiei spaniole dupa ce Catalonia si-a autoproclamat independenta, a declarat marti la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-si asume riscul' de a reveni in…

Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre miniștrii sai pentru a nu ajunge pe mana justiției spaniole dupa ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a declarat la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-și asume riscul' de a reveni in Spania…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre miniștrii sai pentru a nu ajunge pe mana justiției spaniole dupa ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a declarat marți la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-și asume riscul' de a reveni in…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, venit in Belgia impreuna cu patru dintre ministrii sai pentru a nu ajunge pe mana justitiei spaniole dupa ce Catalonia si-a autoproclamat independenta, a incheiat joi manifestatia organizata la Bruxelles de simpatizantii separatistilor…

- Vorbind in fața celor circa 45.000 de manifestanți adunați aproape de sediul principal al Comisiei Europene, Puigdemont s-a adresat direct președintelui acestei instituții, Jean-Claude Juncker, pentru ca 'Europa sa-și dea seama ca inca poate juca un rol' in criza catalana. 'Cei care protesteaza…

Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, venit in Belgia impreuna cu patru dintre miniștrii sai pentru a nu ajunge pe mana justiției spaniole dupa ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a incheiat joi manifestația organizata la Bruxelles de simpatizanții separatiștilor…

- Manifestațiile sunt pentru independența Cataloniei. Datele oficiale ale poliției din Belgia vorbesc despre 45.000 de oameni. Cei care protesteaza vor sa fie proclamata Catalonia republica, cer eliberarea celor arestați și denunța pasivitatea instituțiilor europene. Toți protestatarii au steaguri.…

- Carles Puigdemont, presedintele destituit al Cataloniei, vizat de proceduri judiciare in Spania, a anuntat ca ”pentru moment” el ramane in Belgia, miercuri, la o zi dupa ce un judecator spaniol a retras mandatul european de arestare pe care-l examina justitia belgiana, relateaza AFP.In urma…

- Partidele pro-independenta din Catalonia ar putea pierde majoritatea parlamentara la alegerile regionale organizate pe 21 decembrie in regiunea autonoma din sud-estul Spaniei, potrivit unui sondaj de opinie publicat luni, relateaza Reuters, conform Agerpres.Partidul pro-independenta Junts…

- Carles Puigdemont si fostii ministri din Executivul catalan pe numele carora au fost emise mandate europene de arestare, vor ramane in Belgia cel putin pana la 21 decembrie, data la care sunt programate alegerile regionale din Catalonia, a anuntat avocatul Jaume Alonso-Cuevillas, conform eldiario.es.

- Puigdemont și-a lansat campania pentru alegerile regionale din Catalonia. Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sambata, 25 ianuarie, in Belgia, campania pentru alegerile regionale in Catalonia, destinate sa „ratifice” dorința de independența a regiunii, criticand totodata executivul spaniol…

Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sâmbata, în Belgia, campania pentru alegerile regionale în Catalonia, menite, în opinia lui, sa "ratifice" dorința de independența a acestei regiuni, informeaza AFP. citata de Agerpres. În discursul…

- Alegerile regionale ce se vor desfasura pe 21 decembrie in Catalonia vor permite "ratificarea" vointei catalanilor de a trai intr-un stat independent, a declarat sambata, in Belgia, presedintele destituit al acestei regiuni din nord-estul Spaniei, Carles Puigdemont, prezentandu-si lista de candidati,…

- Liderul catalan aflat in exil dupa declararea independenței in Catalonia, a fost obligat sa se prezinte in fața justiției blegiene, aceasta find condiția pentru lasarea sa in libertate. Procurorii belgieni au stabilit ca mandatul de arestare trebuie operat, ceea ce inseamna ca nu i se acorda…

- Echipa juridica a lui Puigdemont va sustine ca fostul sef al executivului regional si alti patru aliati ai sai sunt persecutati pentru opiniile lor politice, iar extradarea nu ar trebui sa fie permisa.Potrivit unor surse judiciare citate de presa belgiana, procuratura din Belgia a facut…

- Partidul Democrat din Catalonia condus de Carles Puigdemont se pregatește de alegeri anticipate. Fostul lider transmite de la Bruxelles ca vrea sa fie candidatul formațiunii la urmatorul scrutin, cu toate ca se afla in mijlocul unei proceduri de extradare.

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont a dat asigurari, intr-un interviu publicat de cotidianul belgian Le Soir in editia de luni, ca exista si o solutie alternativa la independenta regiunii sale si a spus ca este „pentru un acord“ cu Spania, relateaza AFP.

- Aflat la Bruxelles, Carles Puigdemont a fost intrebat intr-un interviu acordat publicatiei Le Soir, daca, pentru el, variantele sunt "independenta Cataloniei ori moartea"."Niciodata! Eu inca sunt favorabil unui acord. La originea acestei crize este invalidarea, in anul 2010, a statutului…

- Sute de manifestanti, sustinatori ai independentei Cataloniei, au protestat duminica la Bruxelles fata de modul în care a reactionat Uniunea Europeana în criza catalana si au cerut blocului comunitar sa ”apere democratia” în Spania în numele ”valorilor care…

- Premierul conservator spaniol, Mariano Rajoy, a declarat ieri, la Barcelona, ca a demis guvernul separatist al Cataloniei și a convocat alegeri anticipate in aceasta regiune autonoma – dar deocamdata pusa sub tutela de Madrid – pentru a pune capat „delirului” separatiștilor dupa ce „toate caile au fost…

- Primarul Barcelonei, Ada Colau, a acuzat sambata guvernul catalan destituit al lui Carles Puigdemont ca a condus regiunea 'la dezastru', in conditiile in care majoritatea catalanilor 'nu dorea' o declaratie de independenta, transmite AFP.Prezenta la o reuniune a partidului sau Catalunya en…

Primarul Barcelonei, Ada Colau, a acuzat sambata guvernul catalan destituit al lui Carles Puigdemont ca a condus regiunea 'la dezastru', in condițiile in care majoritatea catalanilor 'nu dorea' o declarație de independența, transmite AFP. Prezenta la o reuniune a partidului sau Catalunya…