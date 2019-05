Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Spaniei a apreciat ca fostul lider catalan Carles Puigdemont, care face obiectul unui mandat de arestare in Spania, are dreptul de a se prezenta la alegerile europene, contrazicand comisia electorala, relateaza duminica AFP. Carles Puigdemont, refugiat in Belgia dupa incercarea…

- Potrivit deputatului regional Josep Costa, partidul a depus un recurs la mai multe instante judiciare din Spania impotriva acestei decizii, afirmand ca ea "impiedica intr-un mod ilegal si arbitrar candidatii sa se prezinte liber la alegeri".Interdictia a fost anuntata luni de autoritatea…

- Autoritatile spaniole i-au interzis fostului lider catalan Carles Puigdemont sa candideze la alegerile europarlamentare din 26 mai, a indicat luni partidul sau, intitulat "Împreuna pentru Catalonia", informeaza Agerpres. Conform acestei formatiuni politice, care a transmis presei…

- „Daca vom fi alesi deputati europeni, vom fi deputati europeni. Nu doar pentru ca regulamentul o spune, ci pentru ca toate precedentele spun ca imunitatea este activata din momentul in care esti ales', a declarat miercuri Puigdemont, intr-o conferinta de presa la Bruxelles. Carles Puigdemont…

- Autor: Stelian ȚURLEA Astazi, 17 aprilie, Editura Meronia va lansa, la ora 18, la libraria Mihai Eminescu, o carte eveniment – ”Istoria Catalunyei”, de Jaume Sobreques i Callicȯ. Vor vorbi prof. univ. Stelian Brezianu și editoarea și traducatoarea Jana Balacciu Matei. ”Dorința care i-a impulsionat…

- Puigdemont va fi o ''voce libera'' pentru ''internationalizarea'' conflictului politic din Catalonia, a declarat purtatoarea de cuvant a executivului regional catalan, Elsa Artadi. ''Cea mai buna modalitate de a continua internationalizarea conflictului si de a ne face ascultati in Europa, in ceea…

- Doisprezece lideri ai miscarii separatiste catalane sunt judecati pentru implicarea lor in tentativa de secesiune a Cataloniei prin referendumul din octombrie 2017. Dupa ce au organizat la 1 octombrie 2017 un referendum de independenta interzis de justitia spaniola, separatistii au proclamat la 27…

- Comisia Europeana si-a manifestat marti deplina incredere in ''sistemul judiciar'' si ''ordinea constitutionala'' a Spaniei, anunt venit in ziua in care la Curtea Suprema spaniola a inceput procesul unor lideri separatisti catalani, transmite agentia EFE. ''Avem incredere deplina in sistemul judiciar…