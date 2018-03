Stiri pe aceeasi tema

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont a depus o plangere la Comitetul ONU pentru Drepturile Omului in care acuza Guvernul central de la Madrid ca ii incalca dreptul de a fi ales, dar si libertatea la exprimare si asociere.

- Am intrat in epoca protestelor. Se protesteaza pentru majorarea salariilor, pentru unirea Moldovei, pentru independenta Justitiei. Se protesteaza peste tot in lume, mai mult sau mai putin agresiv. Arestarea liderului catalan in Germania probabil va genera reactii dure in Spania. Carles Puigdemont este…

- Liderul unei grupari infractionale, responsabila pentru o serie de atacuri cibernetice ce au vizat peste o suta de institutii financiare din toata lumea, a fost arestat la Alicante, in urma unei anchete a Politiei spaniole, in cooperarea cu FBI, Europol si autoritatile din Romania.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont ramane in detenție, in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Agerpres.

- O decizie privind extradarea in Spania a liderului catalan aflat in exil Carles Puigdemont este putin probabila in aceasta saptamana, a declarat o purtatoare de cuvant a procurorilor din nordul Germaniei, la o zi dupa ce liderul separatist a fost retinut de autoritatile germane, relateaza dpa. Afirmand…

- Avocatii liderului catalan aflat in exil Carles Puigdemont preconizeaza pentru acesta o detentie prelungita in Germania, dupa ce Puigdemont a fost arestat in baza unui mandat european, emis pe fondul acuzatiilor de rebeliune si secesiune in Spania, informeaza luni dpa. 'Luam in considerare toate…

- Protestele de sustinere a fostului lider catalan Carles Puigdemont, retinut in Germania in baza unui mandat de arestare european emis de Spania, s-au soldat cu 89 de raniti si patru persoane retinute, scrie Sky News.

- Cel putin 89 de persoane au fost ranite, iar alte patru au fost retinute in timpul protestelor fata de arestarea lui Carles Puigdemont, dupa ce fostul lider catalan a fost retinut in Germania in baza unui mandat de arestare international emis de Spania, scrie News.ro, citand Sky News.

- Mii de manifestanti cu drapele separatiste catalane au iesit duminica pe strazile Barcelonei dupa arestarea in Germania a fostului lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, ceruta de justitia spaniola, transmite AFP. La apelul unui grup separatist radical, Comitetele de Aparare a Republicii,…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a reusit sa evite aplicarea unui mandat international de arestare emis de Spania, avocatul sau anuntand ca acesta a parasit Finlanda pentru a se intoarce in Belgia, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Spania a emis mandat internațional de arestare pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont. Acesta este in vizita in Finlanda, pentru intalniri cu parlamentari. Biroul finlandez de Investigatii a cerut informatii suplimentare din Spania inainte de a lua o decizie.

- Curtea Suprema a Spaniei a respins, vineri, o cerere de eliberare din arest pentru liderul catalan Jordi Sanchez, propus pentru functia de premier al regiunii Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters. Parlamentul Cataloniei se intruneste luni pentru a vota noul lider al regiunii.…

- 'Nu este o tragedie sa avem noi alegeri, desi nu este o prioritate si niciunul dintre noi nu doreste acest lucru', a declarat el pentru cotidianul nationalist catalan El Punt Avui.Fostul lider al guvernului regional, destituit de Madrid in urma tentativei esuate de proclamare a independentei…

- Presedintele separatist destituit catalan, Carles Puigdemont, a anuntat joi ca renunta sa candideze din nou la presedintia cataloniei, intr-o inregistrare postata pe retele de socilizare, relateaza AFP.”L-am informat pe seful Parlamentului catalan ca, in mod provizoriu, sa nu-mi prezinte candidatura…

- Carles Puigdemont, liderul catalan aflat in exil, este din nou in mijlocul unei controverse. El ar ocupa o vila spațioasa din localitatea Waterloo, aflata la 30 de km de Bruxelles, fara a fi oficial inregistrat la primarie, ceea ce in opinia jurnaliștilor inseamna ca se afla in

- Carles Puigdemont si-a mentinut marti candidatura la conducerea executivului catalan si a lansat un apel la unitatea separatistilor ale caror diviziuni au aparut la lumina zilei dupa amanarea sedintei sale de investire, blocata de justitie, comenteaza AFP. "Nu exista niciun alt candidat posibil"…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat ca a suspendat investitura lui Puigdemont ca presedinte al Cataloniei. Liderul catalan este exilat in Belgia si face subiectul unei urmariri judiciare in Spania. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate suspendarea provizorie a investiturii…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Carles Puigdemont, autoexilat in Belgia de la sfarsitul lui octombrie 2017, aspira din nou la sefia administratiei regionale, insa risca sa fie arestat si plasat in detentie provizorie pentru ''rebeliune'', ''insurectie'' si ''deturnare de fonduri'' daca se va intoarce in Spania.Intrebat…

- In 2017, Curtea Suprema din Spania a emis un mandat international de arestare pe numele lui Puigdemont, care a fost ulterior retras pentru a evita o decizie a autoritatilor belgiene de a-i acorda azil politicianului catalan. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand…

- Parchetul general din Spania l-a avertizat sambata pe fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont ca imunitatea sa de membru al parlamentului nu va impiedica arestarea sa, daca va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al guvernului catalan, informeaza AFP.

- Liderul secesionist catalan Carles Puigdemont va sustine luni o conferinta in Danemarca, in timpul primei sale calatorii in afara Belgiei, unde s-a stabilit de la sfarsitul lui octombrie, inainte ca justitia spaniola sa-l puna sub acuzare pentru rebeliune si secesiune, informeaza vineri agentiile…

- Liderul separatistilor catalani Carles Puigdemont a declarat vineri ca poate conduce Catalonia si din Belgia pentru a evita astfel sa fie intemnitat la intoarcerea sa in Spania, unde este urmarit de justitie dupa tentativa esuata de proclamare a independentei regiunii fata de Spania, relateaza AFP.…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, simbata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile nu au reusit…