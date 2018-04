Stiri pe aceeasi tema

- Liderul catalan in exil Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, nu se va preda niciodata si este hotarat sa continue lupta, a asigurat avocatul sau Gonzalo Boye, care l-a vizitat la inchisoarea din Neumunster, relateaza AFP. Puigdemont si-a exprimat de asemenea increderea deplina in justitia…

- Liderul catalan in exil Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, nu se va preda niciodata si este hotarat sa continue lupta, a asigurat marti avocatul sau Gonzalo Boye, care l-a vizitat la inchisoarea din Neumunster, relateaza AFP. Puigdemont si-a exprimat de asemenea increderea deplina in justitia…

- Am intrat in epoca protestelor. Se protesteaza pentru majorarea salariilor, pentru unirea Moldovei, pentru independenta Justitiei. Se protesteaza peste tot in lume, mai mult sau mai putin agresiv. Arestarea liderului catalan in Germania probabil va genera reactii dure in Spania. Carles Puigdemont este…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de ”rebeliune”, a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP. Puigdemont va ”ramane in…

- Procurorul Georg-Friedrich Guentge a anuntat ca va dura cel putin o saptamana pana cand instanta va decide cu privire la extradarea lui Puigdemont. "Puigdemont a parut calm si stapan pe sine", le-a transmis Guentge jurnalistilor germani. Fostul lider catalan Carles Puigdemont a fost retinut de autoritatile…

- O decizie privind extradarea in Spania a liderului catalan aflat in exil Carles Puigdemont este putin probabila in aceasta saptamana, a declarat o purtatoare de cuvant a procurorilor din nordul Germaniei, la o zi dupa ce liderul separatist a fost retinut de autoritatile germane, relateaza dpa. Afirmand…

- Avocatii liderului catalan aflat in exil Carles Puigdemont preconizeaza pentru acesta o detentie prelungita in Germania, dupa ce Puigdemont a fost arestat in baza unui mandat european, emis pe fondul acuzatiilor de rebeliune si secesiune in Spania, informeaza luni dpa. 'Luam in considerare toate…

- Protestele de sustinere a fostului lider catalan Carles Puigdemont, retinut in Germania in baza unui mandat de arestare european emis de Spania, s-au soldat cu 89 de raniti si patru persoane retinute, scrie Sky News.

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut ieri in Germania, dupa ce autoritatile din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a anuntat ca Puigdemont a fost retinut in Germania. Curtea Suprema de la Madrid a emis, vineri, mandate internationale…

- Proteste in Barcelona dupa arestarea lui Carles Puigdemont. Mii de persoane au iesit in strada, duminica, in aceeasi zi in care autoritatile din Germania l-au arestat pe fostul lider catalan Carles Puigdemont. Vezi galeria foto + 5 + 5 Intre protestatari si fortele de ordine au avut loc ciocniri, motiv…

- Mii de manifestanti cu drapele separatiste catalane au iesit duminica pe strazile Barcelonei dupa arestarea in Germania a fostului lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, ceruta de justitia spaniola, transmite AFP. La apelul unui grup separatist radical, Comitetele de Aparare a Republicii,…

- Puigdemont a fost retinut cand traversa granita catre Danemarca, in drum spre Belgia, conform informatiilor oferite de avocatul sau, Jaume Alonso-Cuevillas, pe Twitter. Fostul lider catalan este acuzat de statul spaniol de rebeliune pentru rolul sau in organizarea referendumului pentru independenta…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- Ben Emerson, avocatul lui Carles Puigdemont, a precizat ca aceasta initiativa este motivata de actele Guvernului spaniol dupa declansarea crizei politice din Catalonia, care ar fi incalcat mai multe norme ce privesc dreptul de a fi ales sau libertatile de asociere si expresie. ”Cum justifica…

- Carles Puigdemont a sesizat un organism ONU, caruia ii cere sa recunosca faptul ca Guvernul spaniol i-a "incalcat drepturile", a anuntat vineri, la Bruxelles, avocatul sau Ben Emmerson, relateaza news.ro, care citeaza AFP. Intr-o conferinta de presa, acest fost raportor ONU, a declarat ca aceasta noua…

- Curtea constitutionala spaniola a anuntat sambata ca a suspendat investirea ca presedinte al Cataloniei a lui Carles Puigdemont, care se afla in exil in Belgia, in conditiile in care este vizat de o ancheta penala in Spania, relateaza AFP.

