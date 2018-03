Stiri pe aceeasi tema

- Gruparile care cer independența Calatoniei au blocat frontiera dintre Spania și Franța dupa arestarea lui Puigdemont. Camionagii romani, platiți la cursa, au deblocat-o singuri pentru a putea sa-și continue drumul.Imaginile cu romanii deblocand drumul au fost postate pe o pagina de Facebook…

- Liderul catalan in exil Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, nu se va preda niciodata si este hotarat sa continue lupta, a asigurat marti avocatul sau Gonzalo Boye, care l-a vizitat la inchisoarea din Neumunster, relateaza AFP. Puigdemont si-a exprimat de asemenea increderea deplina in justitia…

- Procurorul Georg-Friedrich Guentge a anuntat ca va dura cel putin o saptamana pana cand instanta va decide cu privire la extradarea lui Puigdemont. "Puigdemont a parut calm si stapan pe sine", le-a transmis Guentge jurnalistilor germani. Fostul lider catalan Carles Puigdemont a fost retinut de autoritatile…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica în Germania, va ramâne în detentie pe perioada în care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de

- Avocatii liderului catalan aflat in exil Carles Puigdemont preconizeaza pentru acesta o detentie prelungita in Germania, dupa ce Puigdemont a fost arestat in baza unui mandat european, emis pe fondul acuzatiilor de rebeliune si secesiune in Spania, informeaza luni dpa. 'Luam in considerare toate…

- Mii de persoane, multe dintre ele fluturind steagurile Cataloniei, demonstreaza in Barcelona duminica dupa ce politia din Germania l-a arestat pe fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, conform AFP. Protestatarii au scandat „Puigdemont, presedintele nostru” si „Libertate pentru prizonierii politici”,…

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut ieri in Germania, dupa ce autoritatile din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a anuntat ca Puigdemont a fost retinut in Germania. Curtea Suprema de la Madrid a emis, vineri, mandate internationale…

- Proteste in Barcelona dupa arestarea lui Carles Puigdemont. Mii de persoane au iesit in strada, duminica, in aceeasi zi in care autoritatile din Germania l-au arestat pe fostul lider catalan Carles Puigdemont. Vezi galeria foto + 5 + 5 Intre protestatari si fortele de ordine au avut loc ciocniri, motiv…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a reusit sa evite aplicarea unui mandat international de arestare emis de Spania, avocatul sau anuntand ca acesta a parasit Finlanda pentru a se intoarce in Belgia, informeaza site-ul cotidianului The Guardian, citat de Mediafax. ...

- Fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont a parasit Finlanda inainte ca autoritatile sa puna in aplicare mandatul de arestare primit de la spanioli, a declarat un parlamentar finlandez, citat de BBC.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a anuntat joi intr-o inregistrare video postata pe retele sociale ca renunta sa mai candideze la conducerea regiunii Catalonia, pentru a facilita formarea "unui guvern cat mai repede posibil", relateaza AFP. "L-am informat pe presedintele parlamentului…

- In ajunul unei vizite la Berlin, prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki, a criticat implicit tari ca Germania si Belgia pentru cheltuielile militare reduse, apreciind ca se comporta ca niste "trisoare" in NATO, potrivit Rador, care citeaza La Libre. Liderul polonez si-a reiterat si opozitia la proiectul…

- Parlamentul catalan a anuntat marti ca va sesiza Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) astfel incat separatistul Carles Puigdemont, aflat in exil in Belgia, sa poata fi reinvestit in functia de sef al guvernului catalan, relateaza AFP. 'Pentru a proteja drepturile lui Puigdemont de a se prezenta…

- Ministrul-presedinte destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, are intentia sa depuna juramantul pe 18 februarie la Bruxelles. Ar trebui sa urmeze o depunere a juramantului in fata parlamentului catalan, pe 21 sau 22 februarie, dar atunci ar trebui gasita o alternativa, arata miercuri media catalane.…

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, le-a cerut separatistilor catalani sa desemneze un candidat care respecta legea pentru a conduce regiunea si a-l inlocui pe Carles Puigdemont, aflat in Belgia, pe numele caruia Spania a emis un mandat de arestare, potrivit gazetei belgiene Le Vif , citata de…

- Diviziunile din randurile separatistilor din Catalonia au iesit la lumina, marti, dupa decizia presedintelui parlamentului catalan, un separatist, de a intrerupe sedinta de investire a lui Carles Puigdemont, considerata ilegala de catre Curtea Constitutionala. "Sesiunea plenara de astazi (...) este…

- Carles Puigdemont si-a mentinut marti candidatura la conducerea executivului catalan si a lansat un apel la unitatea separatistilor ale caror diviziuni au aparut la lumina zilei dupa amanarea sedintei sale de investire, blocata de justitie, comenteaza AFP. "Nu exista niciun alt candidat…

- Un tribunal spaniol a blocat tentativa politicianului pro-independenta Carles Puigdemont sa isi asume presedintia Cataloniei. Fostul lider traieste in Belgia de cand a declarat independenta regiunii in octombrie anul trecut, in urma unui referendum pe care Madridul l-a declarat ilegal si a fost acuzat…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP."Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv investirea…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Un barbat dat in urmarire internaționala de autoritațile din Belgia a fost prins de polițiști. Barbat, in varsta de 45 ani, din localitatea Spermezeu, județul Bistrița-Nasaud, fusese condamnat la 4 ani de inchisoare, pentru tentativa de omor. Pentru depistarea barbatului, politistii au beneficiat de…

- Carles Puigdemont a ajuns în Danemarca, astazi, ignorând amenințarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agenției de știri Reuters. Carles Puigdemont a parasit aeroportul de la Copenhaga în…

- Parchetul general din Spania l-a avertizat sambata pe fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont ca imunitatea sa de membru al parlamentului nu va impiedica arestarea sa, daca va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al guvernului catalan, informeaza AFP.

- Independentistii catalani au pus miercuri jaloanele unei noi investiri a liderului lor Carles Puigdemont, aflat in exil voluntar la Bruxelles, in cursul unei sedinte a Parlamentului care lasa sa se intrevada o noua confruntare cu guvernul central spaniol. La doua luni dupa criza politica fara precedent…

- Printr-un verdict pronuntat luni, un tribunal din Barcelona a hotarat ca partidul fostilor presedinti nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica din Catalonia (CDC), a fost finantat ilegal. Potrivit hotararii instantei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de…