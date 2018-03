Stiri pe aceeasi tema

- Romania trece la de vara. In dimineata de duminica, 25 martie, cetatenii din UE vor da ceasurile inainte cu o ora, o schimbare reglementata de legislatia comunitara cu scopul de a profita la maximum de programul diurn si a economisi astfel energie. Trecand la ora de vara, europenii vor dormi mai putin…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a declarat duminica faptul ca majoritatea catalanilor ar putea sprijini ideea unei autonomii federale in stil elvetian, mai degraba decat independenta deplina a regiunii, relateaza site-ul The Local.

- Programul transmisiunilor TVR1 de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018, pentru faza grupelor turneului final care incepe pe 14 iunie. Grupa A 14 iunie, ora 17:00 – Rusia – Arabia Saudita (Moscova, Lujniki) 15 iunie, ora 14:00 – Egipt – Uruguay (Ekaterinburg) 19 iunie, ora 20:00 – Rusia – Egipt…

- Statele membre NATO au alocat mai multe fonduri pentru aparare in 2017, iar secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a precizat ca opt tari vor indeplini in acest an tinta de 2% din PIB pentru aparare, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unui raport prezentat…

- Principalele partide separatiste din Catalonia intentioneaza sa organizeze un nou referendum asupra unei viitoare Constitutii a 'Republicii catalane', releva un acord consultat joi de AFP.Aceste partide mai propun si crearea unei structuri guvernamentale paralele care sa-si desfasoare activitatea…

- Un lucru cu care salajenii se pot mandri nu doar la nivel de țara, ci chiar la nivel european, este producția de miere de albine și produse apicole din județ. Conform statisticilor la nivel național, Salajul este printre primii cei mai mari producatori de miere de albine și totodata cel mai mare exportator.…

- Simona Halep va participa, incepand din aceasta saptamana, la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, la care va fi favorita principala.In Top 100 WTA sunt prezente alte cinci romance. Sorana Cirstea se mentine pe locul 35, cu 1.385 de puncte, la fel Irina-Camelia Begu,…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont isi va retrage candidatura la conducerea regiunii din nord-estul Spaniei, cedandu-si locul altui candidat, a relatat joi cotidianul El Nacional, citand surse din partidul lui Puigdemont, Junts per Catalunya, transmite Reuters. Puigdemont il va propune…

- Peste jumatate dintre somerii din sase state europene, intre care se afla si Romania, se afla in risc de saracie, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate luni de biroul european de statistica Eurostat, transmite News.ro . Datele arata ca 51,4% dintre somerii romani sunt expusi saraciei, iar…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa A a Campionatului European de handbal masculin Under-20 din 2018, alaturi de Germania, Islanda si Suedia, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Celje (Slovenia). Turneul final al EHF EURO Under-20 va fi gazduit chiar de Celje, intre 19 si 29 iulie…

- Ultima semifinala Eurovision Romania 2018 are, duminica, la Sighisoara. Dupa premiera de la show-ul precedent, cand concursul s-a desfasurat la 90 de metri sub pamant, in Salina Turda, duminica, participantii la concurs vor canta pe scena unde, in urma cu aproape noua decenii, George Enescu sustinea…

- Cum vrea Comisia Europeana sa acopere golul din buget lasat de Brexit. Comisia Europeana (CE) a cerut miercuri, 14 februarie, statelor blocului comunitar sa-si sporeasca angajamentele financiare, pentru a acoperi golul lasat de Brexit in viitorul cadru bugetar multianual. Astfel, comisarul european…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM),…

- Ministrul-presedinte destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, are intentia sa depuna juramantul pe 18 februarie la Bruxelles. Ar trebui sa urmeze o depunere a juramantului in fata parlamentului catalan, pe 21 sau 22 februarie, dar atunci ar trebui gasita o alternativa, arata miercuri media catalane.…

- Prin intermediul retelei Eures, angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt…

- Vicepresedinta Guvernului spaniol i-a cerut miercuri sefului Parlamentului regional de la Barcelona sa renunte la sustinerea candidaturii lui Carles Puigdemont la conducerea Cataloniei si sa lanseze consultari in vederea gasirii unui nou aspirant la acest post, transmite AFP.

- Politia germana a arestat miercuri, in cadrul unei vaste operatiuni desfasurate in mai multe landuri, trei barbati suspectati ca au transportat ilegal migranti in Germania pe ruta balcanica, a comunicat politia federala, potrivit agentiei dpa. Politistii germani au intreprins miercuri…

- Nationala masculina de handbal a evitat cele mai importante nume din Europa pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019. Astfel, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Zagreb, Romania va infrunta Macedonia pentru un loc la turneul final. Prima mansa va avea loc in deplasare.…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, în data de 25 ianuarie 2018, angajatorii din UE pun la dispoziție aproape 700 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 662…

- Guvernul spaniol a anuntat, joi, ca va parcurge toti pasii necesari pentru a preveni realegerea lui Carles Puigdemont in fruntea guvernului regional al Cataloniei, dupa ce partidele proindependenta care au castigat alegerile anticipate sustin nominalizarea lui Puigdemont, relateaza agentia Reuters.

- Meciurile din cele doua grupe principale ale Campionatului European de handbal masculin din Croatia s-au incheiat miercuri seara, iar in semifinale se vor duela primele doua clasate, incrucisat, adica Franta – Spania si Danemarca – Suedia. Campioana europeana din 2016, Germania, a ratat semifinalele.Semifinalele…

- Un judecator al Curtii Supreme spaniole l-a acuzat, luni, pe fostul lider catalan Carles Puigdemont ca incearca sa provoace arestarea sa prin calatoria din Belgia in Danemarca pentru a participa la o dezbatere, relateaza site-ul BBC News.

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga, risca…

- Roger Torrent a facut acest anunt in timpul unei scurte alocutiuni in fata presei la Barcelona, apreciind ca o noua candidatura a liderului administratiei regionale catalane, destituit de Madrid, este ''absolut legitima'', in pofida urmaririi penale care il vizeaza si stabilirii sale la Bruxelles.Roger…

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, luni, ca fostul lider Carles Puigdemont a fost nominalizat pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Votul pentru numirea in functie a lui Puigdemont va avea loc…

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- In 2017, Curtea Suprema din Spania a emis un mandat international de arestare pe numele lui Puigdemont, care a fost ulterior retras pentru a evita o decizie a autoritatilor belgiene de a-i acorda azil politicianului catalan. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand…

- Parchetul general din Spania l-a avertizat sambata pe fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont ca imunitatea sa de membru al parlamentului nu va impiedica arestarea sa, daca va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al guvernului catalan, informeaza AFP.

- Liderul secesionist catalan Carles Puigdemont va sustine luni o conferinta in Danemarca, in timpul primei sale calatorii in afara Belgiei, unde s-a stabilit de la sfarsitul lui octombrie, inainte ca justitia spaniola sa-l puna sub acuzare pentru rebeliune si secesiune, informeaza vineri agentiile…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) CLASAMENT 1. Suedia …

- Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a amenintat ca va reimpune reguli directe Cataloniei, daca liderul separatist Carles Puigdemont va incerca sa guverneze din Belgia, unde traieste intr-un exil pe...

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la grupul spaniol de constructii in infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona,…

- Primul tur al preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin ediția 2019 imbraca forma turneelor, la care participa echipe imparțite in 6 (șase) grupe; doar prima clasata din fiecare grupa se califica in faza play-off a competiției, cu meciuri eliminatorii programate intre 8-10 iunie, respectiv…

- In 2015, majoritatea statelor membre au raportat 50-110 de farmacisti la 100.000 de locuitori. Printre țarile fruntașe la acest capitol se numara Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, iar printre codașe, Olanda, mult sub prag, cu doar 21 de…

- Un barbat a sunat la politie joi la pranz pentru a semnala ca in Gara centrala din orasul Niebull, situat in nordul Germaniei, era un individ care avea asupra sa doua arme.Imediat, la gara au fost trimise mai multe echipaje de politie care l-au localizat imediat si l-au imobilizat pe individul…

- Un roman beat, care avea doua arme cu aer comprimat, a fost arestat intr-o gara din Germania, in urma unei operațiuni a poliției. Publicația Focus relateaza ca, joi, la pranz, poliția a fost sesizata ca in Gara centrala din orasul Niebull se afla un barbat care are asupra sa doua arme cu aer comprimat.…

- Un român aflat în stare de ebrietate care avea asupra sa doua arme cu aer comprimat a fost arestat în cursul unei operatiuni a politiei într-o gara din nordul Germaniei, relateaza site-ul revistei Focus.

- Simona Halep, locul I WTA, o va intalni pe australianca de 17 ani Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiara a unui wild card, in primul tur al Australian Open, s-a stabilit in urma tragerii la sorti a partidelor de pe tabloul principal, care a avut loc, joi, la Melbourne. Mihalea Buzarnescu, locul…

- Aeroportul International Sibiu, unul dintre cele mai mari din tara, a inregistrat anul trecut un numar de peste 533.000 de pasageri, in crestere cu 36,6% fata de anul precedent. Totodata si numarul de miscari de aeronave inregistrate la Aeroportul International Sibiu a cunoscut o crestere…

- VIZITA… Carles Puigdemont, fostul premier al Cataloniei, si-ar fi petrecut Revelionul la Vaslui, alaturi de sotia sa, Marcela Topor, si familia acesteia. Informatia este furnizata de ziarul Catalunyapress, potrivit caruia ex-liderul catalan s-ar fi mutat in Romania, impreuna Marcela si cu cele doua…

- Datele primei perioade de transferuri in principalele campionate europene de fotbal sunt urmatoarele:Franta, Anglia, Spania, Scotia, Grecia 1-31 ianuarie 2018, ora locala 23.59Germania1-31 ianuarie, ora 18.00Italia, Olanda3-31 ianuarie, ora 23.00Portugalia3…