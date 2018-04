Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de sustinatori ai independentei Cataloniei au manifestat la Berlin, cerand eliberarea fostului presedinte al regiunii Carles Puigdemont, arestat saptamana trecuta in Germania in baza unui mandat emis de Madrid, relateaza AFP. Aproximativ 300 de manifestanti - potrivit politiei, 400-500…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, retinut in Germania in urma unui mandat international de arestare emis de Spania, le-a transmis sustinatorilor sai duminica sa continue aforturile de a-si "apara propriile drepturi", relateaza site-ul postului BBC.

- Gruparile care cer independența Calatoniei au blocat frontiera dintre Spania și Franța dupa arestarea lui Puigdemont. Camionagii romani, platiți la cursa, au deblocat-o singuri pentru a putea sa-și continue drumul.Imaginile cu romanii deblocand drumul au fost postate pe o pagina de Facebook…

- Politia nationala spaniola a anuntat miercuri ca a arestat la Barcelona doi agenti ai politiei regionale catalane care se gaseau in aceeasi masina cu fostul lider al executivului catalan Carles Puigdemont in momentul arestarii lui duminica in Germania, relateaza AFP. Politia nationala…

- O parte a alesilor separatisti catalani au indemnat miercuri Parlamentul regional sa-l investeasca pe Carles Puigdemont presedinte, in pofida incarcerarii sale in Germania, unde asteapta ca justitia sa se pronunte asupra extradarii sale catre Spania, relateaza AFP. ”In aceste vremuri de urgenta democratica…

- UPDATE:Fosta lidera catalana, Clara Ponsati, vizata de un mandat de arestare european pentru ca ar fi luat parte la declaratia unilaterala privind Independenta Cataloniei, a fost plasata in libertate conditionata. Clara Ponsati, in varsta de 61 de ani, este profesor de economie la Universitatea…

- Fosta conducatoare catalana Clara Ponsati, vizata de un mandat european de arestare din cauza ca a luat parte la declararea unilaterala a independentei Cataloniei, s-a predat miercuri politiei din Scotia, unde s-a exilat, a constatat un jurmalist AFP. Fostul ministru catalan, care a sosit cu putin inainte…

- Liderul catalan in exil Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, nu se va preda niciodata si este hotarat sa continue lupta, a asigurat marti avocatul sau Gonzalo Boye, care l-a vizitat la inchisoarea din Neumunster, relateaza AFP. Puigdemont si-a exprimat de asemenea increderea deplina in justitia…

- Am intrat in epoca protestelor. Se protesteaza pentru majorarea salariilor, pentru unirea Moldovei, pentru independenta Justitiei. Se protesteaza peste tot in lume, mai mult sau mai putin agresiv. Arestarea liderului catalan in Germania probabil va genera reactii dure in Spania. Carles Puigdemont este…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de ”rebeliune”, a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont ramane in detenție, in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Agerpres.

- Susținatorii lui Carles Puigdemont au ieșit pe strazile Barcelonei, dupa arestarea lui in Germania. Fostul lider catalan a fost reținut in baza unui ordin de arestare european. Urmeaza sa fie supus procedurii de extradare.

- Protestele de sustinere a fostului lider catalan Carles Puigdemont, retinut in Germania in baza unui mandat de arestare european emis de Spania, s-au soldat cu 89 de raniti si patru persoane retinute, scrie Sky News.

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut ieri in Germania, dupa ce autoritatile din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a anuntat ca Puigdemont a fost retinut in Germania. Curtea Suprema de la Madrid a emis, vineri, mandate internationale…

- Proteste in Barcelona dupa arestarea lui Carles Puigdemont. Mii de persoane au iesit in strada, duminica, in aceeasi zi in care autoritatile din Germania l-au arestat pe fostul lider catalan Carles Puigdemont. Vezi galeria foto + 5 + 5 Intre protestatari si fortele de ordine au avut loc ciocniri, motiv…

- PE MANA POLITIEI… Fostul premier al Cataloniei, Carles Puigdemont, a fost arestat, ieri, in Germania, dupa ce autoritatile spaniole au emis un mandat international de retinere pe numele sau. Acesta se indrepta spre Belgia, tara unde a stat refugiat o perioada de timp, alaturi de patru membri din fostul…

- Mii de persoane protesteaza duminica in Barcelona, dupa ce forțele de ordine din Germania l-au arestat pe fostul lider catalan, Carles Puigdemont, informeaza AFP. Autoritațile catalane au facut apel catre oameni sa nu mai protesteze, dupa ce intre poliție și manifestanți au avut loc ciocniri violente.

- Fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania in baza unui mandat european, va fi prezentat luni unui judecator pentru a confirma identitatea sa, prima etapa spre o eventuala predare a acestuia autoritatilor spaniole, relateaza AFP. "Prezentarea in fata judecatorului…

- Liderul catalan Carles Puigdemont a fost retinut de politia germana, a anuntat avocatul sau, conform BBC. Puigdemont a fost retinut cand traversa granita catre Danemarca, in drum spre Belgia, conform […]

- Fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont a fost retinut de politie in Germania. Anunțul a fost facute de catre avocatul sau. Puigdemont este cautat de autoritațile spaniole, fiind acuzat de rebeliune. El a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- UPDATE / Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut duminica in Germania, dupa ce autoritatle din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a fost cel care a anuntat ca Puigdemont a fost retinut ...

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit DPA, preluat de Agerpres.Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut duminica in Germania, dupa ce autoritatile din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a anuntat ca...

- Carles Puigdemont, președintele exilat al Cataloniei, a fost arestat de poliție din Germania dupa ce a intrat in aceasta țara venind dinspre Danemarca. Carles Puigdemont este transportat de autorita...

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont ar putea fi arestat in Finlanda, dupa ce autoritatile finlandeze au primit un mandat de arestare pe numele sau, emis de Curtea Suprema de la Madrid, informeaza site-ul agentiei Reuters. Finlanda a cerut Spaniei sa ofere mai multe informatii, inainte…

- Curtea Suprema a Spaniei a emis din nou mandat european de arestare pe numele fostului lider catalan, Carles Puigdemont, și a altor cinci politicieni secesioniști care au fugit anterior peste hotarele țarii.

- Peste 20 de persoane au fost ranite dupa ce politia a folosit bastoanele pentru a dispersa protestatarii din zona cladirilor federale din Barcelona.Protestele de vineri au fost organizate de o grupare separatista inainte ca decizia Curtii sa fie anuntata. Dar hotararea a inflamat spiritele…

- Curtea Suprema a Spaniei a decis, vineri, arestarea a cinci lideri separatisti din Catalonia, inclusiv a candidatului pentru functia de premier, Jordi Turull, pana la finalizarea proceselor pentru razvratire si rebeliune, relateaza site-ul BBC News.

- GERMANIA - SPANIA LIVE meci amical. ONLINE STREAM TELEKOM SPORT - VIDEO. Mannschaft va avea intalnirea cu Spania, vineri, la Dusseldorf, de la 21:45, LIVE VIDEO pe TELEKOM SPORT și ONLINE STREAM pe aplicație. Fundasul Sergio Ramos va disputa meciul cu nr. 150 in tricoul Spaniei, cu prilejul…

- Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola, informeaza agentiile AFP si EFE, potrivit…

- Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola, informeaza agentiile AFP si EFE. Ceilalti…

- Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, a obtinut 64 de voturi pentru si 65 impotriva, iar blocajul politic din Catalonia se prelungeste. Au existat patru abtineri din partea formatiunii de extrema stanga CUP.In conformitate cu regulamentul Parlamentului, o a doua runda de…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a anuntat miercuri seara ca Jordi Turull este noul candidat pentru aceasta pozitie.Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, este anchetat in legatura cu proclamarea independentei regiunii fata de Spania la 27 octombrie 2017,…

- Parlamentul Cataloniei a amanat, sambata, pe termen nedeterminat votul pentru alegerea noului premier al regiunii, in conditiile in care Curtea Suprema a Spaniei a respins, vineri, o cerere de eliberare din arest pentru liderul catalan Jordi Sanchez, propus pentru aceasta functie, relateaza Reuters.

- Curtea Suprema a Spaniei a respins, vineri, o cerere de eliberare din arest pentru liderul catalan Jordi Sanchez, propus pentru functia de premier al regiunii Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- India decis ca oamenii pot apela la sinuciderea legala. Curtea Suprema din India a dat voie oamenilor bolnavi in stadiu terminal sa apeleze la ”eutanasierea pasiva”, ceea ce inseamna ca acele persoane pot renunța la tratamentul medical pentru a grabi moartea. Potrivit BBC , decizia se aplica bolnavilor…

- Nationala de rugby a Spaniei a invins reprezentativa Romaniei cu scorul de 22-10 (13-3), in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata duminica la Madrid, tricolorii pastrand doar sanse teoretice de a se mai califica la Cupa Mondiala din 2019 din…

- Expertii in chestiuni de securitate sunt rareori optimisti, la fel ca si rapoartele lor. Este o afirmatie valabila si pentru noul raport al Conferintei de Securitate de la Munchen. Titlul documentului este "Pana in abis - si inapoi?" si trimite la o noua nesiguranta care se coace. Lumea s-a apropiat…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, le-a cerut duminica separatistilor catalani sa desemneze la conducerea provinciei un candidat care respecta legea, inlocuindu-l pe Carles Puigdemont, instalat in Belgia si aflat sub incidenta unui mandat de arestare emis de catre Spania, informeaza AFP.…

- Initial, sedinta forului legislativ regional fusese programata pentru marti, ora locala 15:00 (14:00 GMT).''Sedinta plenara de astazi (...) este amanata'', a declarat Roger Torrent, fara sa precizeze data la care se va tine noua sesiune, dupa ce a acuzat Curtea Constitutionala a Spaniei…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat ca a suspendat investitura lui Puigdemont ca presedinte al Cataloniei. Liderul catalan este exilat in Belgia si face subiectul unei urmariri judiciare in Spania. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate suspendarea provizorie a investiturii…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga,…

- Carles Puigdemont a ajuns în Danemarca, astazi, ignorând amenințarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agenției de știri Reuters. Carles Puigdemont a parasit aeroportul de la Copenhaga în…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Ministrul de interne spaniol Juan Ignacio Zoido a estimat joi la 87 de milioane de euro costul mobilizarii fortelor de ordine in contextul crizei independentei catalane, inclusiv pentru referendumul de la 1 octombrie 2017, transmite Xinhua. Ministrul spaniol a apreciat totodata ca fostul…

- Ministrul de interne spaniol Juan Ignacio Zoido a estimat joi la 87 de milioane de euro costul mobilizarii fortelor de ordine in contextul crizei independentei catalane, inclusiv pentru referendumul de la 1 octombrie 2017, transmite Xinhua. Ministrul spaniol a apreciat totodata ca fostul…

- Curtea Suprema de Justitie a Spaniei a decis mentinerea in detentie a fostului vicepresedinte secesionist Oriol Junqueras, incarcerat pentru presupusa "rebeliune" si care a fost ales de curand deputat in parlamentul regional, informeaza vineri AFP. Cei trei magistrati ce formeaza Camera…