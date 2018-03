Stiri pe aceeasi tema

Nu mai e un zvon venirea Spotify in Romania! Este oficial! Reprezentanții Spotify au transmis Virgin Radio Romania ca incepand de azi vor fi prezenți oficial și in țara "pentru a oferi o experiența muzicala revoluționara, complet unica, ce poate fi personalizata in detaliu in funcție de preferințele…

- Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo sunt cele patru nume mari ale industriei muzicale din Romania care vor ocupa cate un loc la pupitrul de jurat ”The Four – Cei 4”, in curand la Antena 1.

Luni, fii pregatit sa dai raspunsul corect in direct la Virgin Tonic iar la ora 9:30 dublam premiul. Daca știi ce se aude la Virgin Radio Romania, caștigi pe loc 10000EURO doar luni la runda de concurs de la ora 9:30!

Tu ți-ai imaginat vreodata cum ar fi sa fii trezit la 6 de o pacaleala? Ionuț i-a facut o propunere super amuzanta lui Cristian Robe, iar reacția lui a fost suuper amuzanta.

- Nadine mai vrea sa faca un copil, pentru ca visul ei dintotdeauna a fost sa aiba casa plina. Din pacate insa, nici soțul ei, nici fiul, Noah, care are acum 7 ani, nu sunt de acord cu asta. Nadine, care a debutat in showbiz cu Școala Vedetelor , a fost prezentatoare TV, a lucrat ani buni in America ,…

- Liviu Varciu iși boteaza fetița pe 19 mai. Vedeta tocmai a stabilit data la care va fi creștinata micuța Anastasia Maria, care a venit pe lume la sfarșitul lunii septembrie, anul trecut. Liviu, care a trecut recent printr-o aventura extrema in timpul filmarilor la “Asia Express” , e topit dupa cea mica…

- Pana cand trebuie depusa Declarația Unica. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit marți, 6 martie, despre declarația unica pentru plata contribuțiilor, explicand ca termenul pentru depunerea acesteia va fi 15 iulie 2018, iar pentru plata 31 martie 2019. “Comasam șapte declarații pentru persoanele…

- Raed Arafat, secretarul de stat in MAI, a explicat ca la nivelul Ministerului Sanatații exista o anumita forma de presiune și de aceea a fost nevoie de declanșarea mecanismului de protecție civila. In emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, Raed Arafat a susținut și ca Romania ar putea apela…

- Simona Halep a depașit-o pe Caroline Wozniacki in clasamentul WTA, dupa ce saptamina trecuta ambele jucatoare au lipsit de la turneul de la Dubai. Daneza avea insa de aparat mai multe puncte la competiția de categorie Premier. Simona are acum un avans de peste 400 de puncte in clasamentul WTA, ceea…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Ad Libitum, cuceritorii din grupa lui Carla's Dreams, trupa finalista de la X Factor, sunt un adevarat fenomen al muzicii romanesti. Invitati in platoul de la Neatza, baietii au demonstrat inca o data ca isi merita locul fruntas in industrie.

- Show-ul ”In puii mei!” revine la Antena 1 incepand de duminica, 25 februarie, de la ora 20.00, cand cele mai bizare scenarii si situatiile pline de ironie si umor duc comedia la cote maxime. Printre personajele deja cunoscute care revin saptamana aceasta pe micile ecrane se numara si tortionarul Alexandru…

Victoria iși cauta un date pentru diseara, și-a luat toata ziua libera și a ajuns la concursul lansat in Virgin Tonic incurajata și de parinți. De cum a venit la Virgin Radio Romania, Victoria ne-a marturisit ca iși incepe ziua cu Bogdan, Shurubel și Ionuț și a vrut sa ne indulceasca ziua cu o cutie...

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Carla’s Dreams lanseaza single-ul “Pe umerii tai slabi”, o piesa compusa de artiști impreuna cu Alex Cotoi, cel care a produs majoritatea pieselor lor. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și DoP George Secrieru, echipa de la BR Films cu care…

- Carla's Dreams a lansat o piesa dedicata femeilor. Melodia are o linie melodica liniștita, iar versurile sint patrunzatoare, glorificind femeia, care, ”pe umerii sai slabi, ține munți”, noteaza NOI.md. „Sint mii de citate in care femeia este apreciata. Le includem pe toate aici si va multumim!”, se…

- "Sunt mii de citate in care femeia este apreciata. Le includem pe toate aici și va mulțumim". Iar baietii nu se dezmint. Au lansat una dintre cele mai frumoase piese dedicate femeii, mamelor din lumea intreaga, soțiilor devotate care fac totul pentru familie.

- "Pe umerii tai slabi, Se spune ca femeia e slaba, E slaba atunci cand nimeni nu poate sa vada..." Sunt versurile noului single semnat Carla's Dreams care pare sa devina un hou hit. "Sunt mii de citate in care femeia este apreciata.

A dansat, a cantat și ne-a aratat care este playlistul ei de pe telefon cu piesele pe care le asculta in heavy rotation. Alina Eremia este cu noi in maratonul on air pe care il face Andrei Niculae azi la Virgin Radio Romania.

- Carla's Dreams revin pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts și Global Records. Show-ul se numește „Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar și alte piese deja…

- Carla’s Dreams revine pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane, din București, pe data de 5 mai, incepand cu ora 19:00, in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts și Global Records!

- Carla’s Dreams revin pentru al treilea an consecutiv sa umple Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts si Global Records! Show-ul se numește “Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar și alte piese…

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #4 in TRENDING pe YouTube-ul romanesc.…

- Artiștii Global Records Latin de origine columbiana, Micke Moreno și Kryan, lanseaza single-ul și videoclipul „Juego”. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, cel care a creat hiturile unor artiști celebri ca Delia, Carla’s Dreams, Antonia sau Andra, dar și Pitbull sau Faydee. Versurile piesei au fost scrise…

- In noul sau videoclip, Carla's Dreams, cel mai vinat artist al momentului, iși da masca jos, spre deliciul fanilor. Deși renunța la ochelarii și culorile care ii acopera chipul, totuși acesta este la fel de rezervat și evita sa iși dezvaluie personalitatea. Cu toate acestea, artistul moldovean capata…

- In noul videoclip marca Carla's Dreams, cel mai vinat artist al momentului iși da masca jos spre deliciul fanilor. Deși renunța la ochelarii și culorile care ii acopera chipul, totuși acesta este la fel de rezervat și evita sa iși dezvaluie personalitatea. Cu toate acestea, artistul moldovean capata…

- Carla’s Dreams a marturisit ca nu ii este teama sa inchida proiectul legat de formație. Carla’s Dreams, care a dezvaluit care este motivul pentru care poarta masca , a acordat un interviu pentru publika.md, in care a afirmat foarte clar ca nu se teme sa inchida proiectul legat de formația cu care se…

- Masca se aplica pe parul umed și se lasa sa acționeze timp de 15 minute, scrie antena3.ro. Ulterior, spalați parul cu șampon și clatiți-l bine. Citeste si Motivul INCREDIBIL pentru care Carla's Dreams poarta MASCA in public. Cine ar fi crezut? Dupa cateva luni de tratament parul va…

- Jurații Delia, Horia Brenciu, Carla’s Dreams și Ștefan Banica au inceput deja cautarile pentru a descoperi cine va fi caștigatorul sezonului cu numarul 8 al emisiunii ”X Factor Romania”.

- Un grandios concert s-a dat aseara in orasul Nisporeni cu participarea a zeci de artisti din tara, dar si de peste Prut.Legendara trupa 3 Sud- Est a interpretat piesele cu care a facut furori ani la rand. Si celebra formatie Carla's Dreams a incantat la maxim spectatorii.

- Locuitorii orasului Nisporeni au parte de mai multe surprize la inceput de an. Pentru ei, sarbatorile de iarna vor dura pana la sfarsitul lunii ianuarie.In centrul localitatii a fost amenajat un patinoar, un carusel dar si doua tobogane.

- Noaptea dintre ani a fost una foarte profitabila pentru artistii care au cantat la petrecerile organizate de primarii sau cluburi. In conturile cantaretilor au intrat zeci de mii de euro numai din doua sau trei show-uri.

- Solistul trupei Carla’s Dreams pare unul dintre cantareții cu cele mai multe secrete, dar uneori, are momente in care este cat se poate de sincer și dezvaluie detalii din viața sa. In cadrul unui interviu, el a marturisit care este cea mai mare teama a sa, potrivit click.ro. „Am avut fobii generale:…

- Atmosfera marilor show-uri de pe Broadway la cea mai mare petrecere a anului, Hit Revelion 2018 care ii aduce duminica, 31 decembrie, pe scena din Piața George Enescu pe Carla’s Dreams, Loredana, Voltaj, Delia, Andra și mulți alții, anunța organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei prin ARCUB.…

- Craciunul este despre caldura și iubire, despre sentimente puternice și despre dorința de a fi aproape alaturi de cei dragi. Un colind a fost lansat in Romania care vine sa transmita aceste emoții.

- Carla's Dreams și Irina Rimes, alaturi de mai mulți interpreți din Romania, au lansat un colind. Versurile piesei "Poveste de Craciun" aparțin unui DJ roman, cintate pe melodia lui Leonard Cohen - "Hallelujah".

- Carla's Dreams și Irina Rimes, alaturi de mai mulți interpreți din Romania, au lansat un colind. Versurile piesei "Poveste de Craciun" aparțin unui DJ roman, cantate pe melodia lui Leonard Cohen - "Hallelujah".

- Concertul va incepe la ora 19:00, intrarea fiind libera, anunța Primaria Capitalei. Trupele care vor canta sunt: Holograf, Directia 5, Mihail, Ovidiu Komornyik, Marcel Pavel, Anna Lesko, Elena Gheorghe, Randi, Lidia Buble, Pepe, Connect-R, Marius Moga, Irina Rimes, Alina Eremia, Adrian Sina,…

- Peste 100 de hituri, 6 ore de muzica live și zeci de artiști sunt anunțați in Piața George Enescu din București la Hit Revelion 2018, incepand cu ora 19:00. Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Zoli TOTH Project, Delia, Voltaj, Florin Chilian, Corina, Vunk, Andra, Direcția 5, Randi și Vescan…

- Delia, Horia Brenciu, Ștefan Banica și Carla‘s Dreams se arata increzatori in forțele concurenților alaturi de care intra, vineri seara, in marea finala a celui de-al șaptelea sezon ”X Factor”.

- Inainte de marea finala ”X Factor” din acest sezon, care va avea loc vineri, 22 decembrie, cei patru jurați incearca sa gaseasca melodiile care sa li se potriveasca perfect discipolilor lor.

- Trupa clujeana de pop-opera, Ad Libitum, a reușit sa se califice în finala ediției din acest an a concursului X Factor.Facând parte din echipa lui Carla's Dreams, mentorul care a câștigat ediția de anul a competiției, clujenii au reușit sa treaca de cea de-a doua…