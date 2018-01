Stiri pe aceeasi tema

- Artiștii Global Records Latin de origine columbiana, Micke Moreno și Kryan, lanseaza single-ul și videoclipul „Juego”. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, cel care a creat hiturile unor artiști celebri ca Delia, Carla’s Dreams, Antonia sau Andra, dar și Pitbull sau Faydee. Versurile piesei au fost scrise…

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #5 in TRENDING pe YouTube-ul...…

- Media Forest a lansat topul celor mai difuzate piese romanesti de catre televiziuni si radiouri. Printre artistii clasati in primele 10 locuri se numara Delia, The Motans, Carla's Dreams si Smiley.

- Anul 2017 a fost unul plin de reușite pentru artiștii Global Records și piesele lansate de aceștia. Astfel ca The Motans și Delia cu piesa “Weekend” au cucerit radiourile și televiziunile muzicale și conform Mediaforest, este piesa anului 2017, cu peste 23 de milioane de vizualizari. “Nu ma așteptam,…

- Nelea Motricala prefera discretia, la fel ca si celebrul ei fost sot, chiar daca numele ei este destul de cunoscut la Chisinau. Nelea Motricala, femeia care i-a fost sotie timp de 7 ani lui Carla’s Dreams, are 31 de ani, este din raionul Calarasi, din Republica Moldova, si este femeie de afaceri. Dupa…

- ANTONIA incepe 2018 in forța cu un nou single, o colaborare neașteptata cu Connect-R, unul dintre cei mai talentați artiști din Romania. Piesa se anunta a fi hit! Piesa se numește „Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe…

- "Echame la culpa", clipul celui mai recent succes al portoricanului Luis Fonsi cantat impreuna cu artista americana Demi Lovato, a strans peste 500 de milioane de vizualizari pe YouTube, potrivit companiei sale discografice, Universal Music, citata vineri de EFE. La doua luni de la lansare,…

- Carla`s Dreams este unul dintre cele mai controversate personaje ale muzicii romanești. In ciuda faptului ca numele sau real a fost aflat, adevarata fața din spatele machiajului excentric al artistului a continuat sa fie un mister pentru fanii acestuia.

- X FACTOR 2017 LIVE VIDEO: Dani și Razvan fac primul anunț important al semifinalei. Cei doi prezentatori anunța concurenții, care se alatura celor aleși de catre jurați. Primul ales de catre oamenii de acasa este Pierluca Salvatore, iar cel dintai eliminat este... Alina Mocanu. Prestația mai…

- Blacklist este cea mai fresh formatie aparuta pe piata romaneasca. Trupa a scos primul hit impreuna cu baietii de la Carla 39;s Dreams. "Tequila" a ajuns pe locul 3 Trending pe Youtube si a adunat pana acum peste 1 milion de vizualizari. ...

- 15 decembrie este probabil cea mai importanta zi din viata Andreei Marin, pentru ca in aceasta zi, acum 10 ani, se nastea Violeta, singurul copil al vedetei. Citeste si Andreea Marin, anunt-surpriza despre AL DOILEA COPIL "Cele mai mari emotii azi, ca niciodata... sa ne traiasca tuturor…

- Imediat dupa ce am ascultat Camila Cabello – Havana la #earcandy, am dat peste ceva pe YouTube care ne-a lasat cu gura cascata. E vorba despre un remix facut de un internaut in care piesa este cantata de președintel american Donald Trump. Am difuzat și noi o parte din reinterpretarea Havana la Virgin…

- Unul dintre cei mai indragiti artisti din Romania, Horia Brenciu se poate lauda cu trei albume cu vanzari record, 15 concerte old-out la Sala Palatului si cu faptul ca este jurat la X Factor. Ba mai mult, acesta a facut si un vlog pe YouTube in care prezinta cele mai tari momente din culisele show-ului

- Carla’s Dreams a vorbit pentru prima data despre suferinta din dragoste, dupa ce in urma cu cateva saptamani s-a aflat ca a divortat dupa sapte ani de mariaj. Carla’s Dreams a rupt tacerea si a vorbit pentru prima data despre dragoste si despartire. Sergiu a marturisit ca, personal, considera ca suferinta…

- Voq.ro Blacklist lanseaza single-ul de debut cu Carla’s Dreams – „Tequila” Un nou proiect muzical lanseaza primul single. Blacklist prezinta “Tequila” in colaborare cu Carla’s Dreams.“Tequila” a fost compusa și produsa de cei de la Blacklist in totalitate, o piesa fresh cu un sound perfect pentru club.Videoclipul…

- Blacklist, un proiect nou in industria muzicala de la noi tocmai a lansat primul single, ”Tequila”, o super colaborare cu cei de la Carla’s Deams! Piesa s-a auzit pentru prima data pe radio la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Cristi Stanciu și Marc Rayen, Virgin Sessions. ”Ne bucuram sa fim parte…

- Pe 7 si 8 decembrie, Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" Iasi sarbatoreste 138 de ani de la infiintare cu invitati speciali, conferinte extraordinare si lansari de carte. Evenimentul de debut are loc in Aula George Emil Palade de la UMF. Participa rectorul prof.dr. Viorel Scripcariu,…

- Carla's Dreams, interviu despre cum e sa privesti lumea. de sub masca. Artistul a vorbit si despre pretul pe care trebuie sa il plateasca zi de zi pentru modul in care a ales sa faca muzica.

- Carla’s Dreams e explicat care este motivul pentru care și-a facut un obicei din a purta masca, mai exact de a aparea pictat pe chip. Carla’s Dreams, care a divorțat in mare secret , este unul dintre cei mai de succes artiști din Romania. Carla’s Dreams, despre care s-a aflat cat incaseaza pentru a…

- Carla’s Dreams și-a surprins fanii cu lansarea a doua piese: “Inima” cu videoclip in colaborare cu Delia și “Animal de prada”. “Inima” este inclusa pe albumul “Antiexemplu” și a fost prezentata publicului in premiera, in aceasta varianta cu Delia, la show-ul Carla’s Dreams de la Arenele Romane, la fel…

- Carla’s Dreams a lansat clipul ultimei piese promise de pe albumul „Antiexemplu”. „Animal de prada” este o melodie in care te poți regasi și tu daca ai trecut printr-o relație in care te-ai simțit captiv.

- Carla's Dreams nu inceteaza sa-si uimeasca fanii. La doar o saptamana dupa ce trupa a lansat piesa "Formula Apei", astazi trupa in colaborare cu Delia au lansat videoclipul piesei "Inima", piesa care a facut senzatie inca in luna mai.

- Carla 39;s Dreams le a oferit o surpriza fanilor si a lansat doua melodii in mai putin de o saptamana. Una dintre piese se numeste "Frica" si a strans aproape 3 milioane de vizualizari de la lansare. Melodia este in top 4 on Trending pe YouTube si are un videoclip semnat de regizorul basarabean, Roman…

- INNA revine cu un nou album – “Nirvana” – unde regasim single-urile și care include single-urile “Gimme Gimme“, “Ruleta“, dar și “Nota de plata” cu The Motans și “Tu și Eu” feat. Carla’s Dreams. “Abia aștept sa ascultați albumul Nirvana, sunt fericita sa vi-l prezint și sa ne bucuram impreuna de piese…

- Dupa ce in urma cu doar cateva zile au lansat "Frica", baietii de la Carla's Dreams au pregatit fanilor o mare surpriza. "Un text scris greu, o piesa aproape nedorita. V-am cuprins", au scris pe pagina de Facebook.

- O noua seara plina de emoții pentru concurenții "X Factor"! Vineri seara, Delia, Horia Brenciu, Ștefan Banica și Carla"s Dreams au jurizat ultima ediție de audiții din acest sezon, astfel...

- La un milion de urmaritori pe canalul de Youtube, solistul trupei Carla`s Dreams a facut primul sau live in care a discutat cu fanii. Alaturi de Mihai Bendeac, solistul Carla`s Dreams a vorbit despre piesele pe care urmeaza sa le lanseze și puțin despre planurile de viitor.

- Delia a lansat o noua piesa, ce are toate sansele sa devina HIT. Dupa succesele pe care le-a avut cu "Da, mama" si "Ramai cu bine", acum si-a cucerit fanii, din prima zi, cu "Fata lu' tata", un single compus de Carla's Dreams.

- Piesa este compusa și produsa de Carla’s Dreams (muzica, text, producție) și Alex Cotoi. Acesta a produs toate piesele Carla’s Dreams devenite hituri, precum „Sub pielea mea”, „Te rog”, „Imperfect”, „Acele”, „Antiexemplu”, „Pana la sange”. Videoclipul pentru „Frica” a fost filmat și regizat de Roman…

- Carla's Dreams a lansat o noua piesa, care se pare ca in curand va deveni un nou hit. "FRICA" este despre starile si fricile unui barbat atunci cand este alaturi de femeia iubita, dar care nu-i apartine.

- Melodia cantata de Anda Mareș la ”X Factor” i-a trezit nostalgii lui Carla’s Dreams. Studenta la Conservator și-a luat inima in dinți și a incercat sa reinterpreteze intr-o varianta inedita melodia ”Ederlezi” de la Goran Bregovic.

- Irina Rimes vrea din nou sa iși surprinda fanii și dupa o lansare de album vine cu o lansare de videoclip. Aceasta a lansat videoclipul pentru piesa ”Octombrie roșu”. ”Piesa inchide un capitol important din viața mea”, a spus Irina Rimes despre ultima sa piesa.

- Dimineața asta Carla’s Dreams ne-a vizitat in Virgin Tonic și am facut o analiza pe versuri pentru noua lui piesa, ”Bereta”. Noi i-am povestit despre marea dezbatere care s-a iscat pe Facebook, dupa ce autoritațile din Arabia Saudita au anunțat ca au acordat cetațenia unui robot. Carla’s Dreams a jurat…

- Fie ca vin pentru prima data sau nu la ”X Factor”, concurenții par sa fi invațat ca atitudinea este foarte importanta cand e vorba de cariera. Așa se face ca Delia, Ștefan Banica, Horia Brenciu și Carla’s Dreams au intalnit, vineri seara, personalitați foarte puternice.

- Cu siguranța iți mai amintești refrenul celebru al hitului „Nu sunt“, piesa cantareței Nicoleta Nuca și care a fost difuzat in heavy-rotation pe radio și pe posturile tv muzicale. Citește și: Ce arma de seducție folosea Andra in adolescența. Nicoleta Nuca este o tanara artista originara din Republica…