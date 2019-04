Carla’s Dreams revin cu single-ul “Ne topim”, parte din seria “Nocturn”

Stiri pe aceeasi tema

- Solistul grupului Carla’s Dreams, originar din Republica Moldova, a vorbit despre relatia pe care o are cu Romania, despre beneficiile anonimatului in showbiz, despre cat de greu este sa-ti pastrezi integritatea in aceasta industrie, dar si despre marele concert de la Romexpo.

- Carla’s Dreams revine cu o noua piesa de pe “Nocturn” care se numește “Te ascund in vise” și a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams. Videoclipul a fost filmat și regizat de BRFilms (George Secrieru și Roman Burlaca). “Aceasta este o piesa adresata memoriei mele mediocre, slabe. Care a furat o parte…

- Carla’s Dreams se pregatește de primul mare concert de anvergura care va avea loc pe 18 mai la Romexpo. DELIA este urmatorul invitat special care va urca pe scena de la Romexpo. Artista are o colaborare stransa cu Carla’s Dreams pentru piese precum “Cum ne noi”, “Inima”, “Da, mama”, “Fata lui tata”,…

- Carla’s Dreams lanseaza piesa “ITSOVA”, un nou episod din “Nocturn”, o serie inceputa in urma cu cateva luni. Piesa a fost compusa de Carla’s Dreams și produsa de Costin Bodea, iar videoclipul filmat și regizat de echipa BRFilms (Roman Burlaca și George Secrieru), cei care semneaza toate videoclipurile…

- Dupa ce a facut furori la doua emisiuni concurs, Ruxandra Anania lanseaza primul single din cariera si ne invita pe toti sub “Umbrela” ei. “Umbrela” este prima piesa dintr-o serie de melodii pe care Anania le-a pregatit pentru anul asta si pe care le-a compus alaturi de Vlad Isac. Videoclipul melodiei…

