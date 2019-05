Carla’s Dreams lansează “Dependent” în colaborare cu Deliric Carla’s Dreams a lansat o noua piesa din seria “Nocturn” care se numește “Dependent” și este in colaborare cu Deliric. “Inca una pentru voi pana pe 18 mai! De data aceasta, cu un male artist! Deliric! Il respectam mult de tot și ne bucuram ca am reușit sa facem impreuna ceva așa… personal. Așadar! “Carla’s Dreams | Deliric – Dependent” Enjoy și V-am cuprins ,)”, au spus Carla’s Dreams. Videoclipul a fost filmat și regizat de Roman Burlaca și George Secrieru de la BR Films, cei care semneaza toate clipurile celor de la Carla’s Dreams. Piesa a fost compusa de Carla’s Dreams și Deliric și produsa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

