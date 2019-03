Stiri pe aceeasi tema

- Baietii de la Carla's Dreams au dat din nou lovitura. Trupa a lansat o noua piesa care se numeste "ITSOVA", un alt episod din "noaptea" lor. Piesa este insotita si de un videoclip, care a fost filmat de aceeași echipa cu care trupa colaboreaza de fiecare data.

- Carla’s Dreams se pregateste de primul mare concert de anvergura care va avea loc pe 18 mai la Romexpo. Un nou invitat special se alatura acestui eveniment: ANTONIA. Artista a colaborat cu Carla’s Dreams pentru piesa "Suna-ma” si va urca pe scena de la...

- Artistul Global Records Latin, Micke Moreno, lanseaza piesa „Vaiven”, al carei videoclip este realizat de NGM, cei care au semnat și clipuri ale unor hituri semnate INNA, The Motans, Irina Rimes, Antonia, Sore feat. Smiley și mulți alții. Compoziția versurilor și a liniei melodice aparține atat lui…

- Carla’s Dreams se pregatește de primul mare concert de anvergura care va avea loc pe 18 mai la Romexpo. In cadrul show-ului “Nocturn”, urmatorul invitat este Mark Stam, artist, dansator, coregraf și compozitor din Republica Moldova, care s-a facut deja remarcat pe piața muzicala din Romania prin piesele…

- Andra a lansat un nou un videoclip la piesa „Supereroi”. Textul melodiei a fost scrisade basarabeanca Irina Rimes, care, de altfel, i-a fost și colega Andrei in poziția de antrenor la emisiunea „Vocea Romaniei, iar videoclipul a fost regizat de Roman Burlaca.

- Carla’s Dreams continua sa bucure publicul cu piese de suflet, de succes, intens difuzate pe radiouri. Astfel ca cel mai recent single “Luna” a depașit 15 milioane de vizualizari pe YouTube și este ...

- Carmen de la Salciua „lovește” din nou. „Parasește-ma te rog” este noua piesa a artistei care deja face senzație pe YouTube. In doar 4 ore de la lansare a acumulat peste 100.000 de vizualizari! WOW! Citește și: FOTO / Ce sora generoasa! Ce cadou extrem de scump i-a facut Carmen de la Salciua surorii…

- Doua petreceri in aer liber sunt organizate in Bucuresti pentru a marca trecerea in anul 2019 – in Piata Constitutiei si in parcul Titan. Pe cele doua scene vor urca, intre altii, Delia, Smiley, Antonia, Irina Rimes, The Motans, ATB, Alifantis & ZAN, byron, Parazitii si Carla’s Dreams.