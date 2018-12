Stiri pe aceeasi tema

- Goran Bregovic revine la Bucuresti pe 2 aprilie pentru un show in premiera: va canta alaturi de o orchestra simfonica formata din 42 de artisti, 3 violonisti si un cor de 6 persoane in cadrul unui eveniment pe care nu vreti sa-l scapati! Primele 200 de bilete au preturi speciale. Goran Bregovic, unul…

- Trupa Alternosfera va lansa, in luna februarie, la Bucuresti, cel de-al saselea album de studio care va marca 20 de ani de la infiintarea grupului, scrie news.ro.Lansarea noului material de studio, al carui nume nu a fost precizat, va avea loc printr-un concert programat pentru 22 februarie…

- Whitesnake revine in Romania pe 1 iulie 2019 la Arenele Romane din Bucuresti, in cadrul turneului mondial: Flesh & Blood World Tour. Primele 1000 de bilete au preturi speciale. Biletele se pun in vanzare pe 3 decembrie. ...

- Whitesnake revin in Romania pe 1 iulie 2019 la Arenele Romane din Bucuresti, in cadrul turneului mondial: Flesh & Blood World Tour! Primele 1000 de bilete au preturi speciale. Biletele se pun in vanzare pe 3 decembrie. Pana atunci, fanii METALHEAD si iabilet.ro (cei inscrisi la newsletter) vor primi…

- Celebra trupa hard rock, Whitesnake, revine in Romania anul viitor. Evenimentul face parte din turneul mondial de promovare a albumului „Flesh & Blood”. Un nume important al rockului mondial, trupa Whitesnake a concertat pentru prima oara in Romania in 1997 și apoi in 2011, iar in 2019 revine pentru…

- Azi, Carla’s Dreams lanseaza single-ul ”Luna”, a patra piesa din “Nocturn”. Ce e “Nocturn”? E noul proiect Carla’s Dreams care cuprinde 6 istorii, povestite de 6 personaje in decurs de aproximativ 200 de zile. Vor fi lansate aproximativ 13 piese, un șir de testimoniale explicative, dar și alte material,…

- Trupa britanica Whitesnake va concerta la Arenele Romane din Bucuresti pe 1 iulie, in cadrul turneului mondial „Flesh & Blood”, scrie news.ro.Biletele vor fi puse in vanzare luni. Primele o mie au preturi speciale. Utilizatorii de internet inscrisi la newsletterul Metalhead si iabilet.ro…

- Delia ajunge in Brașov și Cluj-Napoca, Carla’s Dreams canta in București și cel mai important targ de vinuri are loc la Romexpo. Toate acestea se intampla in weekend-ul ce tocmai se apropie.