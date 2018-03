Stiri pe aceeasi tema

- Carla’s Dreams se afla din nou in poziția de jurat, in acesta primavara, incepand cu 31 martie, la Antena 1, și marturisește ca are așteptari extrem de ridicate de la caștigatorul ”The Four-Cei 4”. Jurații Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo au fost cei care i-au ales deja pe ”Cei 4”, iar fiecare…

- Macanache va prezenta in curand o noua emisiune. Constantin-Bogdan Dinescu, cunoscut de toata lumea drept Macanache, va urca pe scena ”The Four – Cei 4”, in curand, la Antena 1, in calitate de prezentator. Lansat in muzica in 2015, Macanache a devenit repede cunoscut și apreciat pentru rimele sale in…

- Cum iși alinta Delia și Mihai Bendeac mamele. Reacțiile unui concurent de doar 18 ani i-au emoționat pe jurații ”iUmor”, care și-au amintit la randul lor cum iși alinta mamele in momentele de afecțiune. Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au fost amuzați și emoționați, in același timp, sa vada cum un concurent…

- Cum se ințelege Lavinia Pirva cu copiii lui Ștefan Banica jr? Ne-a dezvaluit chiar frumoasa bruneta care sta de ani buni la brațul cantarețului! Chiar daca sunt extrem de discreți cu viața lor amoroasa, alegand sa se cunune departe de ochii curioșilor , Lavinia și Ștefan traiesc ca orice familie normala.…

- Nico și Cezar Ouatu vor canta, de 8 Martie, la Vaslui, intr-un concert extraordinar organizat de primaria din localitate și oferit cadou doamnelor și domnișoarelor din oraș. Cei doi artiști vor concerta sub acompaniamentul Filarmonicii de Stat ”Paul Constantinescu” din Ploiești, iar intrarea la spectacol…

- Raed Arafat, secretarul de stat in MAI, a explicat ca la nivelul Ministerului Sanatații exista o anumita forma de presiune și de aceea a fost nevoie de declanșarea mecanismului de protecție civila. In emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, Raed Arafat a susținut și ca Romania ar putea apela…

- Babele de martie sau babele de primavara reprezinta o tradiție a poporului roman foarte apreciata și respectata. Obiceiul spune ca fiecare persoana sa-și aleaga o zi intre 1 și 9 martie, numita baba, și, in funcție de cum va fi vremea in ziua respectiva, va fi intreg anul. Baba de martie sau baba de…

- Cheloo, reacție neașteptata pe scena iUmor. Duminica seara, de la ora 20.00, la Antena 1, in prima ediție din cel de-al cincilea sezon”, un concurent va reuși sa il faca pe Cheloo sa rada cu lacrimi. Daca unii concurenți iși fac curaj inainte de a intra pe scena ”iUmor” și de a-și prezenta numarul inaintea…

- Show-ul ”In puii mei!” revine la Antena 1 incepand de duminica, 25 februarie, de la ora 20.00, cand cele mai bizare scenarii si situatiile pline de ironie si umor duc comedia la cote maxime. Printre personajele deja cunoscute care revin saptamana aceasta pe micile ecrane se numara si tortionarul Alexandru…

- Show-ul ”In puii mei!” revine la Antena 1 incepand de duminica, 25 februarie, de la ora 20.00, cand cele mai bizare scenarii și situațiile pline de ironie și umor duc comedia la cote maxime.

- Pierluca Salvatore, de la X Factor, vrea sa devina cunoscut și in industria modei. Tanarul de 23 de ani din Italia care a ajuns la emisiune datorita unei monede de 10 bani gasite intamplator in buzunar, are planuri mari pentru anul acesta. Relaxat, imbracat lejer și mereu cu o palarie purtata ștrengarește,…

- In asteptarea lunii martie, dedicata prin definitie femeii, Carla’s Dreams lanseaza un clip emotionant, dedicat femeilor. „Sunt mii de citate in care femeia este apreciata. Le includem pe toate aici si Va multumim!”, este mesajul care insoteste videoclipul baietilor. Prin versiunile piesei, Carla’s…

- Carla's Dreams a lansat o piesa dedicata femeilor. Melodia are o linie melodica liniștita, iar versurile sint patrunzatoare, glorificind femeia, care, ”pe umerii sai slabi, ține munți”, noteaza NOI.md. „Sint mii de citate in care femeia este apreciata. Le includem pe toate aici si va multumim!”, se…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta in urma cu doar cateva zile ca salariile inaltilor demnitari au scazut cu zeci de procente, cel mai afectat fiind presedintele Klaus Iohannis, care a pierdut 40%. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat…

- La sfarsit de iarna, DJ Sava ne provoaca cu un nou clip ce aduce vara mai aproape, „Coco Bongo”, filmat pe plajele din Cancun. Noutatea este colaborarea cu Olga Verbitchi, concurenta din echipa lui Carla’s Dreams castigatoarea „X-Factor” de acum doua sezoane. “Cred ca lansarea acestei piese reprezinta…

- Carla's Dreams revin pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts și Global Records. Show-ul se numește „Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar și alte piese deja…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în premiera în finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a învins-o în penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Citește și: Detalii-șoc despre…

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #4 in TRENDING pe YouTube-ul romanesc.…

- Artiștii Global Records Latin de origine columbiana, Micke Moreno și Kryan, lanseaza single-ul și videoclipul „Juego”. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, cel care a creat hiturile unor artiști celebri ca Delia, Carla’s Dreams, Antonia sau Andra, dar și Pitbull sau Faydee. Versurile piesei au fost scrise…

- Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, ,,IE, Romanie”, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu. Emisiunea va debuta sub forma unei aventuri rurale in care cei mai frumoși și talentați localnici se vor intrece…

- Carla’s Dreams a marturisit ca nu ii este teama sa inchida proiectul legat de formație. Carla’s Dreams, care a dezvaluit care este motivul pentru care poarta masca , a acordat un interviu pentru publika.md, in care a afirmat foarte clar ca nu se teme sa inchida proiectul legat de formația cu care se…

- Masca se aplica pe parul umed și se lasa sa acționeze timp de 15 minute, scrie antena3.ro. Ulterior, spalați parul cu șampon și clatiți-l bine. Citeste si Motivul INCREDIBIL pentru care Carla's Dreams poarta MASCA in public. Cine ar fi crezut? Dupa cateva luni de tratament parul va…

- Un grandios concert s-a dat aseara in orasul Nisporeni cu participarea a zeci de artisti din tara, dar si de peste Prut.Legendara trupa 3 Sud- Est a interpretat piesele cu care a facut furori ani la rand. Si celebra formatie Carla's Dreams a incantat la maxim spectatorii.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, la Antena 3, ca “si pedeapsa cu moartea pentru anumite infractiuni e putin, pentru cine nenoroceste un copil, pentru cine ia o viata&", in contextul politistului pedofil.

- Locuitorii orasului Nisporeni au parte de mai multe surprize la inceput de an. Pentru ei, sarbatorile de iarna vor dura pana la sfarsitul lunii ianuarie.In centrul localitatii a fost amenajat un patinoar, un carusel dar si doua tobogane.

- Delia bitcoin! Aceasta e porecla cantareței care tocmai și-a prelungit contractul cu un show de televizune. Blonda e innebunita dupa moneda digitala. Bitcoin a fost vedeta anului 2017, moneda digitala crescand ca Fat-Frumos din poveste, de la 1.000 $ pe unitate pana aproape de 20.000 $, pentru ca apoi…

- Cel puțin 25 de persoane au murit in Peru, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul a avut loc pe un o șosea ingusta, cunoscuta drept „Intorsura diavolului” din Pasamayo și considerata…

- Pe scena au urcat zeci de trupe, printre care Carla's Dreams, Holograf, Loredana, Delia. Sute de bucuresteni s-au bucurat de show-ul spectaculos cu momente de balet, artificii si efecte de lumina. Daca multi dintre romanii de varste medii au petrecut trecerea dintre ani in aer liber, tineri…

- Atmosfera marilor show-uri de pe Broadway la cea mai mare petrecere a anului, Hit Revelion 2018 care ii aduce duminica, 31 decembrie, pe scena din Piața George Enescu pe Carla’s Dreams, Loredana, Voltaj, Delia, Andra și mulți alții, anunța organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei prin ARCUB.…

- Concertul va incepe la ora 19:00, intrarea fiind libera, anunța Primaria Capitalei. Trupele care vor canta sunt: Holograf, Directia 5, Mihail, Ovidiu Komornyik, Marcel Pavel, Anna Lesko, Elena Gheorghe, Randi, Lidia Buble, Pepe, Connect-R, Marius Moga, Irina Rimes, Alina Eremia, Adrian Sina,…

- Studio Belvedere Targoviște a caștigat in prima instanța procesul intentat trupei Carla’s Dreams, dupa ce artiștii au plecat de pe scena Post-ul Carla’s Dreams a pierdut, in prima instanța, procesul cu clubul targoviștean Studio Belvedere apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vineri seara este votul final pentru X Factor, concurs extrem de popular, gazduit de Antena 1, in care se confrunta patru concurenți, fiecare dependent de un jurat. Se bat pentru marele trofeu nu doar cele patru orgolii din juriu, Horia Brenciu, Delia Matache, Carla`s Dreams și Ștefan Banica Jr., ci…

- X FACTOR 2017 LIVE VIDEO ONLINE ANTENA 1: In marea finala de vineri, de la ora 20.00, pe Antena 1, fiecare dintre cei patru jurați va avea cate un concurent din echipa sa care, initial, a fost compusa in Bootcamp din zece membri. Delia va merge alaturi de Francesca Nicolescu, echipa Horia Brenciu…

- Finala X Factor 2017 are loc vineri seara, 22 decembrie. Delia, Horia Brenciu, Ștefan Banica și Carla‘s Dreams se arata increzatori in forțele concurenților alaturi de care intra, vineri seara, de la ora 20.00, pe Antena 1, in marea finala a celui de-al șaptelea sezon ”X Factor”. Delia, cea care a fost,…

- Delia a explicat cum vede ea o participare a unui concurent la show-ul de talente X Factor, acolo unde este jurat. Ajunși cu doar cateva zile inainte de finala celui de-al șaptelea sezon, care va avea loc vineri, de la ora 20.00, cei patru jurați X Factor se declara absolut incantați de tinerii talentați…

- Inainte de marea finala ”X Factor” din acest sezon, care va avea loc vineri, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Antena 1, cei patru jurați incearca sa gaseasca acele melodii care sa li se potriveasca perfect discipolilor lor. Dar iata ce ar alege aceștia sa cante daca, la randul lor, ar urca pe scena…