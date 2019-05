Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a festivalului „Launmomentdat in parc” are mai multe scene de muzica, de teatru, de film și reunește artiști internaționali, colecționari de viniluri, proprietari de case de discuri și agenții internaționale!

- Alba Fest – Zilele Municipiului Alba Iulia – cel mai asteptat eveniment din acest an, se va desfasura in weekendul 7-9 iunie. Primaria Alba Iulia a rezervat un buget de 350.000 de lei. Timp de trei zile, artiști cunoscuti, vazuți și apreciați vor da tonul distracției, in Cetatea Alba Carolina. Deocamdata,…

- Consiliul Judetean Galati, in parteneriat cu Radio ZU si Consiliul Local Galati, organizeaza a IX-a editie a show-ului Forza ZU. Evenimentul va avea lor pe 25 mai, pe stadionul Dunarea, incepand cu ora 16,00.

- Lista EVENIMENTELOR organizate de Primaria municipiului Alba Iulia in 2019: Festivalul Roman Apulum, Alba Fest și Sarbatoarea Muzicii, printre atracțiile anului Cetatea Alba Carolina va fi animata și in acest an de festivaluri și spectacole, pe toata perioada sezonului turistic. Primaria Alba Iulia…

- Se dau bani gratis de la stat: sute de mii de romani vor primi cate 1.000 de euro! Vezi daca esti pe lista Vesti bune pentru multi romani din strainatate: se dau bani de la stat! Cei care sunt stabiliti in Italia si au un venit anual cumulat cuprins intre 8.174 si 24.600 de lei pot solicita acordarea…

- OPINIE… Desemnarea jurnalistului Rares Bogdan in fruntea listei PNL la europarlamentare a suscitat multe discutii, fie in interiorul partidului, fie la adversarii politici. Una din vocile care a avut un cuvant de spus in decizia liberalilor este senatoarea PSD de Vaslui, Gabriela Cretu. Aceasta a postat…

- Artistul Global Records Latin, Micke Moreno, lanseaza piesa „Vaiven”, al carei videoclip este realizat de NGM, cei care au semnat și clipuri ale unor hituri semnate INNA, The Motans, Irina Rimes, Antonia, Sore feat. Smiley și mulți alții. Compoziția versurilor și a liniei melodice aparține atat lui…

- Spectacolul Pescarusul regizat de Andrei Serban, pus in scena la Unteatru, are cinci nominalizari la premiile UNITER, la categoriile Cel mai bun spectacol, Cea mai buna actrita in rol principal - Claudia Ierimia, Cel mai bun actor in rol principal Emilian Oprea, Cea mai buna actrita in rol secundar…