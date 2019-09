Stiri pe aceeasi tema

- Fostul campion mondial WBC si IBF Carl Froch a declarat ca el este convins ca Pamantul este plat și ca NASA este "o agenție falsa". Carl Froch și-a exprimat vehement convingerile. Fostul pugilist a declarat ca o sa creada ca Pamantul este rotund cand cineva ca omul de afaceri Richard Branson va ajunge…

- Carl Froch, care l-a deposedat pe Lucian Bute de centura IBF, in 2012, prin KO, intr-o gala la Nottingham, crede "suta la suta" ca Pamantul este plat, scrie news.ro."Pamantul este plat, suta la suta. Nu exista nicio dovada a curburii Pamantului si aceasta falsa agentie NASA foloseste imagini…

- Carl Froch, care l-a deposedat pe Lucian Bute de centura IBF, în 2012, prin KO, într-o gala la Nottingham, crede "suta la suta" ca Pamântul este plat, scrie News.ro. "NASA foloseste imagini generate de computer si fiecare este diferita", a spus fostul pugilist."Pamântul…

- Nu exista bariere atunci cand iți propui sa devii un antreprenor. Ai o idee, o aplici, te ții de ea și mai devreme sau mai tarziu se dovedește a fi de succes sau nu. Ai nevoie de un plan bun, pe care sa il poți adapta din mers, dar și de cateva indrumari la inceput. Incepe! Cel mai important lucru…

- Potrivit Legii privind prețul normativ și modul de vanzare-cumparare a pamantului, tarifele pentru calcularea prețului normativ al pamantului se incadreaza intre 621 de lei și 19.873 de lei pentru o unitate grad-hectar, in funcție de destinația terenului.

- Dupa ce a criticat protocolul aliantei USR-PLUS, care accepta fossti colaboratori minori ai Securitatii, fostul ministru Daniel Funeiu il sfatuieste pe Dan Barna sa mai astepte 10 ani pentru a candida la Presedintia Romaniei."Eu cred ca dl Barna e un tip deștept și orientat: scriu eu ca e…

- A doua misiune pe Luna a Indiei, Chandrayaan-2, lansata la 22 iulie, a trimis primele imagini cu Pamantul vazut din spatiu, a anuntat duminica Organizatia pentru Cercetare Spatiala din India (ISRO), citata de agentia Xinhua. Cinci imagini realizate de Chandrayaan-2 au fost publicate de ISRO…

- Avionul viitorului se numește Skylon și are un motor care il poate duce in atmosfera Pamantului in numai 15 minute. Odata ajuns acolo, trece in modul racheta pentru a ramane in orbita, potrivit Reaction Engines Limited (REL). REL crede astfel ca poate intrece NASA.