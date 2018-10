Stiri pe aceeasi tema

- Actrita britanica Keira Knightley (33 de ani) a dezvaluit ca a avut probleme psihice grave la varsta de 22 de ani, dupa ce a inceput sa devina celebra. A fost diagnosticata cu un sindrom care i-a afectat viata de la o varsta frageda.

- Mai sunt cateva zile pana la startul celei de-a patra editii a competitiei ,,Istrita Escape”, care va avea, in acest an, o latura umanitara. ,,Cei interesati sa alerge la Istrita Escape, pentru o cauza, una dintre ele este strangerea de fonduri pentru infiintarea Fundatiei Comunitare Buzau”, se transmite…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa tranziteze sau sa calatoreasca in Republica Croatia ca, din cauza varfului de sezon estival, circulatia rutiera este foarte intensa pe principalele autostrazi, fiind posibila prelungirea semnificativa a timpilor…

- ​In urma prabușirii podului feroviar de langa Craiova, circulația este deviata prin Piatra Olt și au crescut și mai mult timpii de parcurs. CFR Calatori nu a comunicat foarte clar schimbarile și nici programul de parcurs al noilor trenuri, astfel ca pasagerii au fost, nu de puține ori, furioși. Surse…

- Conform datelor Institutul National de Statistica (INS), publicate vineri, populatia Romaniei e in continua scadere din cauze demografice, iar declinul s-a accentuat in iunie, cand s-au pierdut 4.122 locuitori, cu 26,6% mai multi decat in aceeasi luna a anului trecut, in principal din cauza scaderii…

- O femeie in varsta de 40 de ani din West Australia a primit un diagnostic cutremurator dupa ce a mers la medic din cauza unor migrene care nu mai treceau. Doctorii i-au zis ca mai are doar 24 de ore de trait. Renae Williamson, care are doi copii, și-a vandut casa, și-a dat demisia și a folosit toți…

- Un barbat de 79 de ani din Galati a murit din cauza virusului West Nile. In sezonul 2018, din mai pana in august, s-au inregistrat 23 cazuri de infectie cu virusul West Nile, din care 11 cazuri in ultima saptamana.

- Lira britanica s-a depreciat la 1,292 dolari luni, cel mai scazut nivel din ultimele 11 luni, dupa ce secretarul Comertului, Liam Fox, a transmis in weekend ca exista 60% sanse ca Marea Britanie sa nu iasa din UE cu acordul dorit, potrivit businessmagazin.ro.