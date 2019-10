Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Taylor Swift si compozitorul britanic Andrew Lloyd Webber au colaborat la scrierea unei melodii care face parte din coloana sonora a filmului ''Cats'', potrivit Press Association.

- 1 de 7 In acest week-end, la Craiova a avut loc „Space Apps Challenge 2019”, hackathon-ul organizat anual sub patronajul NASA, Agentia Spatiala Americana. A doua editie a acestui concurs organizata in Banie a fost un real succes. Peste 50 de tineri craioveni s-au inscris la editia din acest an a hackathon-ului,…

- Luni, 21 octombrie, vor fi dezbatute mai mult proiecte de acte normative in cadrul sedintei Guvernului Romaniei. Iata ordinea de zi: PROIECTE DE HOTARARI PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Agentia Internationala de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea…

- Controversatul cantaret englez Gary Glitter, condamnat la inchisoare pentru pedofilie, nu va primi bani pentru drepturi de autor, dupa ce o piesa a lui a fost inclusa pe coloana sonora a filmului „Joker”, au transmis Snapper Music si Universal Music Publishing Group, care detin drepturile asupra…

- Universitatea din Bucuresti (UB) si Universitatea "Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca protesteaza fata de un proiect MEN-ARACIS de clasificare a universitatilor si de ierarhizare a programelor de studii de licenta.

- Astazi, 20 august 2019, aniversam 155 de ani de la nasterea lui Ionel Bratianu, cel care a fost prim ministrul Romaniei timp de 18 ani, cel care și-a adus contribuția de necontestat la Marea Unire. O aniversare discreta avand in vedere ca a scris unul din capitolele cele mai glorioase din istoria tarii.…

- Proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei vrea sa introduca vinieta pentru masinile din alte judete care intra in Bucuresti si sa interzica accesul masinilor cu norma de poluare sub Euro 3 in zona centrala a fost pus in dezbatere publica pe site-ul institutiei.

- O piesa inedita a lui George Michael va fi lansata pe coloana sonora a filmului ”Last Christmas” arata Smart Radio, pastrand un loc special pentru muzica muzicianului britanic in playlistul zilei, scrie Mediafax.Pelicula “Last Christmas”, inspirata de muzica fostei trupe Wham! va include mai…