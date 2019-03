Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii Bergenbier sunt eroii padurilor de brad. Plantarea primilor 50.000 de puieți de brazi a fost susținuta de aceștia, care au dovedit cat de ușor este sa te racorești și sa reimpadurești. Datorita lor, Bergenbier planteaza anul acesta inca 50.000 de brazi, ajungand astfel la 100.000 de puieti…

- Cea de-a doua ediție a Embargo Fest – eveniment care se va desfasura in perioada 16-19 mai 2019, in comuna Dudeștii Vechi din județul Timiș – aduce in fața publicului peste 50 de artiști din Romania, Serbia, Bulgaria și Ungaria, iar alaturi de concerte, la fața locului, vor exista o sumedenie de activitați:…

- Sambata, 16 martie, de la ora 20.00, clubul Capcana iși deschide porțile pentru fanii trupei timișorene, Persona. Persona este o trupa locala foarte indragita de publicul din orașul de pe Bega, genul muzical abordat de aceasta fiind indie Brit n’ Roll. Trupa a fost inființata in 2003…

- Evenimentul imbina baletul clasic al școlii ruse cu cele mai noi tehnologii de animație flash 3D pentru a creea o atmosfera și un spectacol unic in lume. Cei 30 de balerini danseaza in stilul clasic rusesc care i-a consacrat, pe muzica inegalabilului Piotr Ilici Ceaikovski dupa un libret de Marius…

- Datorita numarului foarte mare de cereri de bilete, organizatorii evenimentului au decis programarea unui nou spectacol sambata, 9 Februarie, ora 19:00. Cele 8 reprezentații ale spectacolului Disney On Ice – Reach For The Stars vor avea loc in perioada 6 – 10 februarie 2019, la Romexpo, Pavilionul…

- Ediția cu numarul 103 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre cum incearca sa-și repuna viața pe picioare tinerii dependenți…

- Florentin Banu, omul de la care Nestle a cumparat fabrica de la Timisoara, supranumit si „parintele napolitanelor Joe”, a explicat care sunt in opinia sa cauzele pentru care Nestle pleaca din Romania, dar si ce se va intampla cu angajatii, unii dintre ei de pe vremea cand fabrica era detinuta de el.

- Cetatea de Foc a Banatului de Munte a reusit sa obtina, zilele trecute, semnatura de 10 milioane de euro, dintre care sase vor curge pentru Centrul Civic al urbei. In spatele titulaturii de „Proiect complex de revitalizare a zonei centrale a Municipiului Reșița“, initiativa presupune regandirea,…