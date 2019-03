Careul de asi ai bursei: 4 companii cu profit de peste 1 mld. lei in 2018. Marile companii listate au mers in pas cu economia anul trecut

Stiri pe aceeasi tema

Nuclearelectrica (SNN) a afisat un profit in crestere cu 27,4% pentru anul trecut, rezultatul net cifrandu-se la 390,545 milioane de lei, fata de 306,542 in anul precedent, potrivit rezultatelor companiei transmise Bursei de Valori Bucuresti (BVB), informeaza Agerpres.

Anul 2019 va fi cel mai bun din ultimul deceniu in ceea ce priveste numarul de emisiuni de obligatiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), a apreciat, miercuri, presedintele BVB, Lucian Anghel, la ceremonia de deschidere oficiala a sedintei de tranzactionare a obligatiunilor emise de elefant.ro.

Valoarea tranzactiilor pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in saptamana 28 ianuarie - 1 februarie un salt de 74% fata de perioada precedenta, cele mai lichide titluri fiind cele ale Bancii Transilvania, BRD-GSG -...

Trei noi companii romanesti ar putea sa se listeze lunile viitoare pe AeRO, piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Pe lista se afla importatorul de telefoane mobile si gadgeturi iHunt Technology, firma de securitate informatica Safetech...

Prețul acțiunilor Bancii Transilvania s-a diminuat cu aproape 30%, in mare parte din cauza Ordonanței lacomiei 114/2018, iar al BRD cu 23,6%, reiese din datele publicate pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). Trebuie remarcat ca am luat in considerare prețul de luni, 15 ianuarie, ora 11:50-12:00.

Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au inchis, vineri, pe scadere, aceasta fiind a patra zi consecutiva pe acest trend, potrivit mediafax.

Patru dintre cei noua indicii ai Bursei de Valori București (BVB) au intrat, luni, ușor pe verde, fața de vineri, dupa prima ora de tranzacționare, unul a stagnat, iar ceilalți patru au fost la limita minima, de 0,1%, dintre scadere și creștere, scrie Mediafax.Indicele BET, principalul indice…

Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au incheiat vineri, penultima zi de tranzacționare din acest an, in scadere, scrie mediafax.