Carei. Primele cratere din asfalt în Noul An Cele mai noi portiuni asfaltate in Carei nu sunt neaparat si cele mai bune. Uneori o lucrare mai veche este de mai buna calitate decat cele trantite recent, la final de an 2017. Cei care circulati pe strada Ignisului din Carei puteti observa ca lucrarea de asfaltare a portiunii reabilitate din dreptul unui atelier de reparatii auto s-a surpat in partea de mijloc. Nu este un caz singular la Carei. Exista strazi unde aceeasi portiune de drum a fost reasfaltata de …nenumarate ori. Strada Crisan si Viilor sunt doar 2 exemple. Sa aveti parte de un AN NOU fericit, fara evenimente neplacute! Buletin… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol si foto: buletindecarei.ro

