- Primaria Brașov a scos la dezbatere publica proiectul de hotarare a Consiliului Local referitor la urmatoarele taxe pe anul 2019 pentru solutionarea in termenul prevazut de lege a cererilor persoanelor fizice sau juridice care beneficiaza de serviciile oferite de Serviciul Public Comunitar Local de…

- Cartofii, legumele, conservele de legume, citricele si fructele meridionale s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii septembrie fata de august, dar si fata de finalul anului trecut, in crestere fiind si pretul combustibililor, tarifele pentru gaze naturale, servicii postale si transport aerian, reiese…

- Pretul cartofilor a inregistrat o crestere cu 19,16% in septembrie fata de august si cu 22,41% fata de decembrie 2017, in timp ce legumele si conservele de legume s-au scumpit cu 6,48%, respectiv cu 13,67%. Pretul citricelor si al fructelor meridionale s-a majorat cu 3,97% fata de luna precedenta…

- Urmare depunerii, in trei etape, a dosarelor cu listele de susținatori ai campaniei „Fara penali in functii publice”, in perioada 30.07.2018 – 20.08.2018, un grup de lucru constituit dintre funcționarii Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Brașov, sub coordonarea lui George Roșca,…

- In luna iulie 2018, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.510 lei, cu 0,4% mai mic decat in luna iunie, iar castigul net a fost de 2.708 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 13 lei (-0,5%), arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica - INS. „Valorile…

- Numarul locurilor de munca vacante in trimestrul II din acest an a crescut cu 3.000 comparativ cu trimestrul anterior, la 61.400, a informat, ieri, Institutul National de Statistica (INS). Rata locurilor de munca vacante a fost de 1,25% in trimestrul II din acest an, in crestere cu 0,05 puncte procentuale…

