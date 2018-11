Stiri pe aceeasi tema

- „Am finalizat consultarea nationala pe marginea unei decizii care armonizeaza cerințele tehnice și tarifele serviciilor auxiliare pentru interconectarea IP in cazul terminarii apelurilor fixe și mobile in rețelele publice de telefonie. Scopul nostru este sa asiguram șanse egale tuturor jucatorilor prezenți…

- Se vorbește de aproape doua saptamani despre o parcare subterana la intrarea in Parcul Botanic, care vine la pachet cu extinderea Spitalului Municipal. Pentru ca reprezentanții unitații sanitare sa mearga mai departe cu documentația era nevoie și de un acord al consiliului local „asupra realizarii…

- Parcarea de sub Parcul Botanic naște deja discuții aprinse. In ședința de consiliu local de miercuri s-a discutat aproape o ora pe acest subiect, dupa ce un ales PSD a afirmat ca are dubii cu privire la teren. Proiectul bate deocamdata pasul pe loc, pana ce va fi supus din nou votului consiliului local,…

- Proiectul de hotarare privind taxarea tuturor locurilor de parcare publice din Alba Iulia a fost aprobat in ședința astazi a Consiliului Local Alba Iulia, de la ora 13.00. Tarifele aprobate au fost la jumatate de pret plus amendamentul primarului Mircea Hava ca banii incasati vor fi folositi pentru…

- Elevii, studenții, dar și pensionarii cu venituri mici vor beneficia de gratuitate la mijloacele de transport in comun pe raza municipiului Baia Mare. Proiectul, inițiat de primarul Catalin Cherecheș, va fi supus votului consilierilor locali in ședința de joi, 27 septembrie.Gratuitatea va fi acordata…

- De cateva saptamani de zile, aradenii care aleg sa isi faca cumparaturile in magazinele Lidl au putut observa faptul ca unele masini lasate in parcarea supermarketurilor respective erau blocate de o „gheara” galbena. Zeci de fotografii au aparut pe internet, locuitorii municipiului dandu-si cu parerea…

- Proiectul de modernizare a retelei de termoficare primare din municipiul Iasi „iese" de pe Soseaua Nationala direct in intersectia Podu Ros, unde va determina modificari in traficul rutier. Practic, conductele de termoficare vor fi inlocuite intre capatul strazii mentionate si bd. Socola, respectiv…

- Pe 9 august 2018, Guvernul a anunțat ca a pus in dezbatere publica noua lege a pensiilor și a prezentat, cat pe scurt, cat pe larg, aspecte din ceea ce iși propune sa faca in legatura cu pensiile romanilor. O formula noua de calcul, condiții noi pentru pensionare și un buget cam de doua ori mai mare…