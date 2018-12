Care vor fi cele mai populare joburi in Marea Britanie anul viitor

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai populare joburi din Marea Britanie vor fi asociate in 2019, cel mai probabil, unor profesii foarte bine platite, precum analisti in securitate cibernetica si specialisti in stiinta datelor, sugereaza autorii unui studiu realizat recent in aceasta tara, citati miercuri de Press Association.…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 1.981 locuri de munca vacante, majoritatea in Spania, Germania si Marea Britanie, potrivit unui comunicat emis de ANOFM.

- Compania locala Softelligence, specializata in furnizarea de solutii software de business, vrea sa isi creasca echipa cu minim 50% si sa continue anul viitor dezvoltarea accelerata a operatiunilor la nivel international, dupa ce in ultimii doi ani a inaugurat reprezentantele din Canada, la Toronto si…

- Canadianul Lance Stroll, care s-a despartit de echipa Williams la finalul acestui sezon, va pilota pentru Force India in viitoarea editie a Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza AFP si Reuters. Mutarea era asteptata inca din luna august, dupa ce un consortiu condus de miliardarul…

- Acordul la care au ajuns Marea Britanie și UE face loc unui „viitor luminos” pentru Regatul Unit. Așa a spus premierul britanic Theresa May in conferinta dupa summitul de la Bruxelles. ”Este un pas pozitiv”, susține Marian Arribas-Tome de la Școala de Stiinte Politice de la Universitatea din East Anglia.

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a declarat ca un al doilea referendum pentru Brexit este o optiune pentru viitor, mai degraba decat pentru prezent, relateaza Reuters. Laburistii au afirmat ca nu vor sustine proiectul de…

- Peste 6.500 de profesori romani au plecat sa munceasca in strainatate, in ultimii 20 de ani. Statisticile ingrijoratoare apar intr-un raport recent al Comisiei Europene. Dascalii au cerut si recunoasterea profesiei pentru a putea preda la catedra in alte state, iar tara care a adoptat jumatate dintre…

- Marea Britanie cauta un "nou parteneriat" cu Europa dupa Brexit, a declarat regina Elizabeth a II-a in cadrul unui banchet organizat cu ocazia vizitei de stat a regelui olandez Willem-Alexander la Londra. In...