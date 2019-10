Stiri pe aceeasi tema

- „Egiptul condamna in cei mai fermi termeni agresiunea Turciei asupra teritoriului sirian", a anuntat Ministerul prin intermediul unui comunicat. Potrivit institutiei, ofensiva „reprezinta un atac flagrant si inacceptabil asupra suveranitatii unui stat arab". Turcia a lansat miercuri o operatiune militara…

- Autoritatile au comunicat ca in urma analizei probelor de sange ale soferitei, care la volanul unui Porsche Cayenne a trecut a trecut la culoarea rosie a semaforului cu 130 km pe ora si s-a lovit intr-un troleibuz, s-a constatat ca aceasta se afla in stare de ebrietate. Anuntul a fost facut in cadrul…

- Acesta este anunțul așteptat de milioane de romani. Salariul minim pe economie este foarte aproape de a crește din nou. O spune ministrul Muncii, Marius Budai, care a stabilit un obiectiv clar ar Guvernului. Romanii sa aiba venituri cat mai apropiate de cele din Uniunea Europeana.Schimbari importante…

- Razboi la cel mai inalt nivel, in ALDE. Dupa ce partidul a anunțat, vineri, oficial, ca a decis excluderea lui Teodor Meleșcanu, a Grațielei Gavrilescu, a lui Ion Cupa si Alexandru Stefan Baisanu, cei patru au anunțat ca se vor adresa instanței și vor contesta aceasta decizie. Hotararea…

- În urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educației Naționale, de a stabili data începerii noului an școlar prin consultarea tuturor parților implicate, ministrul interimar al Educației, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima

- "Am decis sa o demit astazi pe doamna Ecaterina Andronescu din functia de Ministru al Educatiei pentru declaratiile profund gresite facute recent in cadrul unei emisiuni televizate. Sunt afirmatii care arata lipsa de intelegere – punctual, a cazului de la Caracal si, in general, a modului in care trebuie…

- Impotriva unui stat nepasator!" Protestul este programat sa inceapa la ora 19.00 in fata Guvernului, iar la ora 20.00 participantii sa plece in mars spre Ministerul de Interne. Protestul este anuntat pe retelele sociale de Rezistenta, Geeks for Democracy, Coruptia Ucide si Initiativa Romania. Anuntul…

- Un miting de protest organizat sambata seara, in Piata Victoriei, este anuntat de patru organizatii civice, sub titlul „Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!” Protestul este programat sa inceapa la ora 19.00 in fata Guvernului, iar la ora 20.00 participantii sa plece in mars spre Ministerul…