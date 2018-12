Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti (fosta RATB) anunta ca in noaptea de Revelion va suplimenta transportul cu linii de noapte, care vor face legatura cartierelor bucurestene cu zonele centrale. De asemenea, tramvaiele 1, 10 si 41 vor circula toata noaptea, la interval de 30 de minute.

- Societatea de Transport Bucuresti STB SA va asigura transportul public pe intreg parcursul nopții de Anul Nou (31 decembrie 2017/ 1 ianuarie 2018), cu toate liniile de noapte care converg spre zona centrala (N102, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112, N114, N115, N116, N117, N119, N121).…

- Din acest an, transportul public va fi gratuit in fiecare an in regiunea Ile-de-France, din jurul Parisului, incepand cu ziua de 31 decembrie ora 17:00 si pana la 1 ianuarie ora 12:00, iar un serviciu special va fi introdus in noaptea de Revelion, a anuntat joi Autoritatea de transport din regiunea…

- In noaptea de Revelion, in Timișoara, mijloacele de transport in comun de pe mai multe linii vor avea program prelungit. STPT (Societatea de Transport Public Timisoara) va prelungi programul mai multor linii de transport public local, tinand seama de programul de sarbatori organizat de Primaria Municipiului…

- Regia Autonoma Transport in Comun Constanta anunta publicul calator programul special pentru noaptea de Revelion 2019, ce se va desfasura intre orele 21:00 31 decembrie 2019 si 02:00 1 ianuarie 2019 . Nr. crt. Traseul Linia de baza Traseul Frecventa Ultimele plecari 1 Pescarie Poarta 1 Fosta linie 40…

- Programul va include manifestari diverse: stiintifice, culturale, artistice, sportive, de divertisment, targuri traditionale, actiuni caritabile pentru familii si persoane in dificultate, iluminat specific sarbatoresc al orasului, festivalul de promovare a datinilor si obiceiurilor romanesti din perioada…

- Incepe numaratoarea inversa pentru petrecerile de Revelion. In tara sau in strainatate, cu totii cautam cele mai spectaculoase locuri si cele mai frumoase petreceri pentru noaptea de Anul Nou. Petreceri in aer liber sau pe plaja, concerte, spectacole...