- Vremea se schimba in Romania, iar tornadele par sa-și faca din ce in ce mai mult simțite prezența. Dupa cele de la Drajna și Ialomița, o tornada a avut loc la Baia-Mare. De aceasta data, insa, a fost vorba de una pe orizontala.

- Cercetari recente au aratat ca Pluto are un ocean in stare lichida situat sub calota sa glaciara, un lucru care a dat nastere multor intrebari, tinand cont de faptul ca planeta pitica se afla la marginea sistemului nostru solar.

- O furtuna de doar cateva minute a facut prapad in Dambovița, unde a plouat cu grindina atat de mult incat totul a devenit alb, iar soselele s-au umplut de gheata. Urmarile i-au lasat pe localnici fara cuvinte.

- Oamenii de stiinta de la Universitatea din Tel Aviv au reusit sa printeze prima inima 3-D din lume, plina cu celule, vase sangvine, ventricule si camere, a tinut sa precizeze Tal Dvir, coordonatorul acestui studiu, transmite Haaretz.

- Peste 26.700 de persoane au semnat o petitie ca gaura neagra fotografiata de oamenii de stiinta, imagine data publicitatii pe 10 aprilie, sa fie botezata Chris Cornell, dupa numele regretatului solist al trupelor Soundgarden si Audioslave.

- Agenția spațiala americana (NASA) a facut publice joi concluziile unui studiu realizat timp de un an pe astronauți gemeni. Unul dintre frați a fost trimis in spațiu, iar celalalt a ramas pe Pamant. Reacțiile corpurilor lor au fost comparate de oamenii de știința care considera rezultatele ca fiind foarte…

- O boala mortala care afecteaza amfibienii a evoluat intr-o ''epidemie mondiala'' ce a provocat deja disparitia a 90 de specii, a avertizat joi biologul american Jonathan Kolby in cadrul congresului international privind sanatatea faunei acvatice, desfasurat in Santiago, citat de AFP.…