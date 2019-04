Care sunt simptomele meningitei și cum se transmite aceasta Modalitatea de prevenire a meningitei meningococice este vaccinarea, in acest moment fiind disponibile doua tipuri de vaccin: unul pentru tipurile A, C, Y, W si altul pentru tipul B. Din pacate, cel de tip B poate fi gasit numai in strainatate. Infectia cu meningococ se transmite pe cale aeriana sau in urma contactului indelungat cu o persoana purtatoare. In unele cazuri, infectia poate avea o forma foarte grava, din cauza careia au fost inregistrate foarte (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

