Stiri pe aceeasi tema

- Numarul copiilor de la scoli si gradinite depistati cu pediculoza la triajul epidemiolog din luna septembrie este mai mic anul acesta fata de anii anteriori, la fel ca si al celor cu micoze, angine ori alte boli infectioase, informeaza un comunicat al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt remis,…

- Derby-ul etapei a 8-a, Astra Giurgiu - CFR Cluj a fost un meci cu evenimente cat pentru un campionat intreg, oaspetii find nevoiti sa joace ultimele 30 de minute cu doi jucatori mai putin pe teren.

- Dependenta Apple de China este in crestere, chiar daca a apelat si la fabrici din Brazilia si India, potrivit datelor companiei referitoare la furnizori, care maresc miza pentru producatorul iPhone. De la 1 septembrie, Apple va suporta tarifele de 15% anunţate de administraţia Trump pentru…

- Cifre deloc imbucuratoare pentru iubitorii de legume cu gust autentic, asa cum se produc in tara noastra. Cele mai recente date statistice arata ca productia nationala de legume s-a redus in ultimul deceniu cu peste 100.000 de tone, scaderi...

- Nivelul adecvat de fier in organismul nostru este esential pentru starea de sanatate, iar deficienta acestuia se manifesta in primul rand prin oboseala. Fierul ajuta la distributia oxigenului in organism, pastreaza sistemul imunitar sanatos si ajuta organismul sa produca energie. Care este…

- ■ in luna august sint numai doua stagii de pregatire ■ la acestea se pot inscrie 45 de someri, dar si alte categorii de personal ■ Luna august nu a aduce nici o noutate pe piata reconversiei profesionale. La fel ca in iulie, in Neamt sint progrmate a avea loc doua stagii de pregatire. Cel […] Articolul…

- Au existat o serie de declaratii in contradictoriu privind caracterul si comportamentul criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca. Unii spun ca era foarte respectuos, altii ca era genul de om agresiv. Pe vremea cand era mecanic, unul destul de bun spun cunoscutii, Gheorghe Dinca isi demonstra caracterul…

- Patricia Țig a revenit fabulos in tenis in 2019, dupa ce a nascut, iar in luna martie s-a afișat cu copilul. Devenita mama la 24 de ani, Patricia și-a adus baiețelul la un antrenament al Alexandrei Dulgheru și s-a fotografiat cu Elena Bogdan, fara sa faca public numele tatalui. Libertatea a aflat ca…