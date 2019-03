Stiri pe aceeasi tema

- Vorbim despre un eveniment unic la nivelul municipiului Vaslui, asa dupa cum chiar profesorii coordonatori ai talentatilor elevi vasluieni spun. Acest proiect al Primariei municipiului Vaslui, care isi are inceputurile din anul 2012, aduce, sezon dupa sezon, generatie dupa generatie, noi si inspirate…

- Primavara, pentru toata lumea, este bucuria de a ne reconecta cu natura și soarele de pe cer, insa, pentru mulți, acest anotimp vine cu dureri de cap, articulații, dar și alte probleme de sanatate.

- Astenia de primavara, din perspectiva psihologica reprezinta mai de graba o forma de somatizare. O somatizare a tot ceea ce nu ne convine dar preferam sa ascundem, de toata lumea, dar si de noi insine. Insa, astenia, lucreaza in subconstientul persoanei, facandu-o sa se simta lipsita de energie,…

- Oficial, calendaristic, mai este putin pana ce vine luna martie si intram in alt anotimp, primavara iar odata cu primavara, lumea ar trebui sa se astepte la un plus de energie, bucuroasa ca iarna si vremea intunecata, friguroasa si urata a trecut. Ce se intampla in schimb? Multe persoane se confrunta…

- Copilul a ajuns la spitalul din Capitala intr-o stare foarte grava. El a fost internat pe 8 ianuarie, iar medicii l-au diagnosticat cu gripa de tip A. Deși a fost pus imediat sub tratament, bebelușul care nu era vaccinat antigripal s-a stins din viața in noaptea de sambata, potrivit digi24.ro. Bebelușul…

- Serialul „Ray Donovan”, realizat de Showtime, va avea un al saptelea sezon a carui productie va incepe in primavara, la New York, relateaza News.ro.Cel de-a saselea sezon se va incheia pe 13 ianuarie. Actiunea serialului creat de Ann Biderman a fost mai intai plasata in Los Angeles,…